不是UNIQLO！台灣服飾霸主換「這間」　他一年四季爽買：便宜到炸

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貼文曝光後，許多人也大讚NET的商品便宜又實穿，「NET真的很實用」、「NET閉著眼睛買都可以，便宜到炸」、「其實NET版型不錯，款式都很新，好好搭配不差，要細看才會覺得材質有差異」、「NET的衣服算多樣了，會挑其實可以很潮」、「NET進步很多，而且便宜治百病」。
此外，也有許多人力挺NET的公益活動，「NET很好啊，都馬看臉，人家還會做愛心」、「良心企業100分」、「每年持續行善幫助弱勢就是給推」、「NET要挑，但買東西還能挺愛心，爽」。
事實上，NET為1990年創立的台灣本土服飾品牌，為了關懷公益、回饋社會，自2009年莫拉克風災之後，每年都會捐贈愛心提貨券給全台各地家扶中心的小朋友，一人有2000元額度，可以到店內挑選自己喜歡的衣服。甚至雲林虎尾的NET主題館開店時，NET也優先讓300多名雲林家扶孩子、家長包場盡情挑選喜歡的衣服，讓弱勢孩童在新年也有新衣穿，獲得一致好評。
除此之外，專門分析市場品牌的網紅雪倫也曾指出，NET年營業額大概50億到80億，除了商品價格經濟實惠之外，也因為公益形象良好，受到大眾歡迎。且NET品項非常的齊全，也是吸引人的原因，甚至還有外國觀光客愛上NET的商品，認為CP值非常高。
@sharonpeng0923還有什麼沒補充到的嗎？創業 賺錢 團購 雪倫的隱藏版生活 NET
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