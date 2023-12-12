平價迴轉壽司別只吃爭鮮！「低調姐妹店」藏4年　老饕吃過回不去

不是UNIQLO！台灣服飾霸主換「這間」　他一年四季爽買：便宜到炸

▲平價服飾品牌NET、UNIQLO、H&M等，因價格便宜及款式眾多，受到學生、小資族群的大量歡迎。（示意圖／取自Shutterstock）
▲平價服飾品牌NET、UNIQLO、H&M等，因價格便宜及款式眾多，受到學生、小資族群的大量歡迎。（示意圖／取自Shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

平價服飾品牌NET、UNIQLO、H&M等，因價格便宜及款式眾多，受到學生、小資族群的大量歡迎。而近日就有PTT網友驚覺，他一年四季的衣服都是在NET購買，貼文曝光後，不少人也留言附和「NET閉著眼睛買都可以，便宜到炸」；還有人大讚NET每年堅持舉辦公益活動，幫助弱勢的愛心值得支持，「良心企業100分」。 

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該名網友在PTT貼文，他表示剛去NET買冬天衣服，買了許多袋回家之後發現，其實春夏秋冬的衣服，都是在NET買的，讓他好奇問：「衣服全在NET買，潮度值大概多少？」 

▲NET為台灣本土服飾品牌，近來桃園蘆竹展店計畫曝光，公開向房仲、地主徵求400至800坪店面或可蓋600至1000坪店面的土地。（圖／NET Google評價）
▲NET為1990年創立的台灣本土服飾品牌，因價格便宜、款式齊全而受到大眾喜愛。（圖／翻攝自Google Maps）
貼文曝光後，許多人也大讚NET的商品便宜又實穿，「NET真的很實用」、「NET閉著眼睛買都可以，便宜到炸」、「其實NET版型不錯，款式都很新，好好搭配不差，要細看才會覺得材質有差異」、「NET的衣服算多樣了，會挑其實可以很潮」、「NET進步很多，而且便宜治百病」。 

此外，也有許多人力挺NET的公益活動，「NET很好啊，都馬看臉，人家還會做愛心」、「良心企業100分」、「每年持續行善幫助弱勢就是給推」、「NET要挑，但買東西還能挺愛心，爽」。 

事實上，NET為1990年創立的台灣本土服飾品牌，為了關懷公益、回饋社會，自2009年莫拉克風災之後，每年都會捐贈愛心提貨券給全台各地家扶中心的小朋友，一人有2000元額度，可以到店內挑選自己喜歡的衣服。甚至雲林虎尾的NET主題館開店時，NET也優先讓300多名雲林家扶孩子、家長包場盡情挑選喜歡的衣服，讓弱勢孩童在新年也有新衣穿，獲得一致好評。 

▲NET今年1月過年依舊沒有缺席，貼心發起提供家扶兒少買新衣過好年的活動。（北台中家扶中心提供）
▲NET自2009年莫拉克風災之後，每年都會捐贈愛心提貨券給全台各地家扶中心的小朋友，一人有2000元額度，可以到店內挑選自己喜歡的衣服。（圖／北台中家扶中心提供）
除此之外，專門分析市場品牌的網紅雪倫也曾指出，NET年營業額大概50億到80億，除了商品價格經濟實惠之外，也因為公益形象良好，受到大眾歡迎。且NET品項非常的齊全，也是吸引人的原因，甚至還有外國觀光客愛上NET的商品，認為CP值非常高。 

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