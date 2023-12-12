任內最後國軍將官晉任典禮 蔡英文強調國防自主已見成果
蔡英文總統今（12）日上午出席「112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」時，這也是她8年總統任內最後一次將官勗勉典禮。蔡英文細數國防自主成果，期許晉任將官在強化部隊訓練及人才培育時也要持續精進，提升部隊的應變能力，在推動國防現代化及全民國防任務上扮演更關鍵的角色。
記者呂炯昌／台北報導
蔡英文致詞時表示，過去這些年，推動各項國防改革，在各位將官的共同努力下，提升了國軍的整體戰力。政府努力落實國防自主，無論是國艦國造、或國機國造，都逐步看見成果。在今年9月及11月，她分別主持「海鯤軍艦」下水典禮，以及「輕型巡防艦防空型原型艦」的開工典禮。
蔡英文指出，國機國造的「勇鷹號」新式高教機也已經交機22架。另外，包括「紅雀II型」無人機、雲豹裝甲輪車等，都在各項演訓任務中，實際驗證效能。
蔡英文提到，這幾年，她到各地看國軍執行操演任務，都展現出扎實的訓練成果。她也要請各位將官，未來在強化部隊的訓練和人才培育時，也持續精進，才能在快速變化的局勢和環境中，提升部隊的應變能力。
「112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」包括國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長梅家樹、總統府副秘書長張惇涵、海洋委員會主任委員管碧玲、國防大學校長劉志斌、陸軍司令鍾樹明、海軍司令唐華、空軍司令劉任遠等亦出席是項活動。