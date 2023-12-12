新冠單週死亡數攀升！34例再創近一月新高 20多歲男呼吸衰竭死亡
衛福部疾管署今（12）日舉行例行記者會，並說明新冠肺炎疫情近況，繼前週死亡個案數創近一月新高後，上週個案再以34例死亡個案創近5周新高。另疾管署公布較年輕死亡個案，為20多歲北部男性，因感染新冠肺炎後出現呼吸衰竭死亡。
記者林志怡／台北報導
疾管署說明，上週（12/5-12/11）新增232例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前一週（11/28-12/4）新增260例下降，新增病例中99.6%未接種新冠XBB疫苗。
此外，疾管署表示，上週新增34例死亡病例，較前一週新增31例略升，新增死亡個案中97.0%未接種新冠XBB疫苗。近期國內疫情處上下波動，併發症及死亡發生風險持續，且國際部分國家疫情處高點或上升，須密切監測疫情變化。
針對上週新增較年輕的新冠肺炎死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，其中一例較年輕個案為20多歲北部男性，有神經系統、腎臟潛在疾病，曾於2022年打過兩劑疫苗，今年沒接種過疫苗，12月上旬出現咳嗽、有痰、發燒等症狀。
林詠青表示，個案隔天就醫經快篩確認感染新冠肺炎，經X光檢查顯示肺炎，醫師給予抗病毒藥物後收治住院，但住院過程中出現意識狀態變差等情況，在就醫後5天因為呼吸衰竭過世。