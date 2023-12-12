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國王派比賽！高雄洲際酒店兩師傅奪冠獲50萬　絕美作品與概念曝光

▲「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」昨(11)日成績揭曉，本屆賽制除改為選手需雙人組隊報名，競賽項目也在既有的國王派(傳統、創意)、傳統可頌、創意丹麥架構上，另增布里歐麵包與餘予新生（剩料再利用），冠軍最後由高雄洲際酒店的高浩軒、黃怡菱拿下。（圖／德麥食品提供）
▲「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」昨(11)日成績揭曉，本屆賽制除改為選手需雙人組隊報名，競賽項目也在既有的國王派(傳統、創意)、傳統可頌、創意丹麥架構上，另增布里歐麵包與餘予新生（剩料再利用），冠軍最後由高雄洲際酒店的高浩軒、黃怡菱拿下。（圖／德麥食品提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣每年舉辦一次的烘焙業界盛事「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」於12月9日-12月10日完成競賽，昨(11)日成績揭曉。本屆賽制除改為選手需雙人組隊報名，競賽項目也在既有的國王派(傳統、創意)、傳統可頌、創意丹麥架構上，另增布里歐麵包與餘予新生（剩料再利用），競爭格外激烈。冠軍最後由高雄洲際酒店的高浩軒、黃怡菱拿下，成功抱走台灣烘焙競賽史上最高獎金50萬元，及韓國進修之旅。

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比賽在評審長中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河、技術長Savencia 行政糕點主廚& Pastry MOF 2000  Chef  Nicolas Boussin偕同6位中、日、法籍評審專業監督下，歷時17小時圓滿落幕。本屆冠軍由高浩軒、黃怡菱（高雄洲際酒店）拿下，成功抱走台灣烘焙競賽史上最高獎金50萬元及韓國進修之旅。亞軍隊伍李聖傑、周俊宏(侯布雄法式茶點沙龍/拾穗Bakery & 拾穗 KITCHEN)，季軍隊伍施絜中、李宜蔚（台北文華東方酒店/Sunriental café）則分別獲得30萬與10萬元獎金鼓勵。

▲德麥總經理吳文欽與技術長Nicolas Boussin頒發了冠亞軍，冠軍得主高浩軒、黃怡菱和亞軍得主李聖傑、周俊宏。（圖／德麥食品提供）
▲德麥總經理吳文欽與技術長Nicolas Boussin頒發了冠亞軍，冠軍得主高浩軒、黃怡菱和亞軍得主李聖傑、周俊宏。（圖／德麥食品提供）
甜點師高浩軒與麵包師黃怡菱為高雄洲際酒店點心房同事，冠軍賽中以純熟的烘焙技術，結合獨到創意和協調口味脫穎而出。兩人將傳統國王比喻為太陽，想像當陽光照耀烘焙大地、各地烘焙師都將因之綻放，表面雕花便以綻放花朵為靈感，雕割出前、中、後多方位的視覺效果。經典內餡則以義大利西西里杏仁粉、陳釀8年蘭姆酒、杏仁香甜酒與南杏杏仁露調製，風味層次豐富。

創意國王派造型以廚師珍藏的配方本為藍圖，其中收錄著獨一無二的作品秘方。內餡以桂圓核桃為主體，添加清酒粕與月桂冠，更能凸顯其特色，桂圓在華人文化中象徵團圓、具有祝福之意，與國王派寓意十分契合。

皇冠造型的創意丹麥有傳承之意，為麵包師緬懷學生時代第一個接觸到的麵包機器-丹麥機，以及向恩師道謝的感恩之作。內餡使用奶奶祖傳的釀梅，將綠豆沙、火龍果、檸檬、日本柚子汁與青梅製成餡料，風味香中帶甜、酸後回甘。被選手戲稱為抽象派滷肉飯的布里歐麵包，在重奶油量的布里歐麵團中包入現場炒製的肉燥，鹹中帶甜、柔軟Ｑ彈，再加上香氣滿滿的油蔥酥，成功將南部人的日常美食與法式烘焙結合，令人垂涎。

▲高浩軒與黃怡菱的奪冠作品，兩人在冠軍賽中以純熟的烘焙技術，結合獨到創意和協調口味脫穎而出，其中的傳統國王是將之比喻為太陽。（圖／德麥食品食品提供）
▲高浩軒與黃怡菱的奪冠作品，兩人在冠軍賽中以純熟的烘焙技術，結合獨到創意和協調口味脫穎而出，其中的傳統國王是將之比喻為太陽。（圖／德麥食品食品提供）
傳統可頌則使用萊思克發酵片裝奶油，裹油量33%，搭配獨家法國老麵完美呈現麵粉與萊思克發酵奶油獨特風味。餘予新生的造型以甜桶霜淇淋為發想，將南部人喜愛的楊枝甘露飲品融入霜淇淋中，冰涼、解熱、清爽。

為滿足民眾一嚐「第四屆德麥萊思克盃國王派冠軍賽」選手作品的渴望，主辦單位特邀吉可頌丹麥專賣店、拾穗Bakery & 拾穗 KITCHEN、1789 café pâtisserie 法式甜點、Sunriental café、十年法式烘焙、彼得潘烘焙坊等選手所屬之烘焙品牌進駐「LES CO (PAIN) S 甜蜜生活日」市集，12月15日(五)-12月17日(日) 10:30~19:00在華山1914文化創意產業園區中4A館，民眾可免費入場，現場提供方便即食的獨享國王派與經典國王派預訂。

另外，全球選美活動除了國際小姐、世紀小姐之外，很多人應該不知道還有國際亞洲夫人(Mrs. Aisa International)選拔，12月月初評選剛閉幕，台灣首度參賽的嚴翎真(33歲)摘得夫人組Friendship冠軍；60歲的袁向晴摘得典雅組Tourism冠軍、最佳人氣獎、最佳才藝獎及年度親善大使殊榮，為臺灣參賽史上最高獲獎紀錄。

▲國際亞洲夫人(Mrs. Aisa International)選拔中，台灣首度參賽的嚴翎真(33歲)摘得夫人組Friendship冠軍；60歲的袁向晴摘得典雅組Tourism冠軍、最佳人氣獎、最佳才藝獎及年度親善大使殊榮。（圖／台灣國際提供）
▲國際亞洲夫人(Mrs. Aisa International)選拔中，台灣首度參賽的嚴翎真(33歲)摘得夫人組Friendship冠軍；60歲的袁向晴摘得典雅組Tourism冠軍、最佳人氣獎、最佳才藝獎及年度親善大使殊榮。（圖／台灣國際提供）
帶隊參加的台灣國際總監李吉祥表示，國際亞洲夫人以慈善公益、文化觀光與國際友誼的活動推動，鼓勵女性進入婚姻後能夠有自信的兼具生活美學及家庭關係意識，不僅是推廣新女力，透過國際賽事的凝聚與推廣，能為世界女性提升文化自信與家庭幸福和諧，分享更多愛心付諸回饋社會與貢獻。

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