國王派比賽！高雄洲際酒店兩師傅奪冠獲50萬　絕美作品與概念曝光

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甜點師高浩軒與麵包師黃怡菱為高雄洲際酒店點心房同事，冠軍賽中以純熟的烘焙技術，結合獨到創意和協調口味脫穎而出。兩人將傳統國王比喻為太陽，想像當陽光照耀烘焙大地、各地烘焙師都將因之綻放，表面雕花便以綻放花朵為靈感，雕割出前、中、後多方位的視覺效果。經典內餡則以義大利西西里杏仁粉、陳釀8年蘭姆酒、杏仁香甜酒與南杏杏仁露調製，風味層次豐富。
創意國王派造型以廚師珍藏的配方本為藍圖，其中收錄著獨一無二的作品秘方。內餡以桂圓核桃為主體，添加清酒粕與月桂冠，更能凸顯其特色，桂圓在華人文化中象徵團圓、具有祝福之意，與國王派寓意十分契合。
皇冠造型的創意丹麥有傳承之意，為麵包師緬懷學生時代第一個接觸到的麵包機器-丹麥機，以及向恩師道謝的感恩之作。內餡使用奶奶祖傳的釀梅，將綠豆沙、火龍果、檸檬、日本柚子汁與青梅製成餡料，風味香中帶甜、酸後回甘。被選手戲稱為抽象派滷肉飯的布里歐麵包，在重奶油量的布里歐麵團中包入現場炒製的肉燥，鹹中帶甜、柔軟Ｑ彈，再加上香氣滿滿的油蔥酥，成功將南部人的日常美食與法式烘焙結合，令人垂涎。
傳統可頌則使用萊思克發酵片裝奶油，裹油量33%，搭配獨家法國老麵完美呈現麵粉與萊思克發酵奶油獨特風味。餘予新生的造型以甜桶霜淇淋為發想，將南部人喜愛的楊枝甘露飲品融入霜淇淋中，冰涼、解熱、清爽。
為滿足民眾一嚐「第四屆德麥萊思克盃國王派冠軍賽」選手作品的渴望，主辦單位特邀吉可頌丹麥專賣店、拾穗Bakery & 拾穗 KITCHEN、1789 café pâtisserie 法式甜點、Sunriental café、十年法式烘焙、彼得潘烘焙坊等選手所屬之烘焙品牌進駐「LES CO (PAIN) S 甜蜜生活日」市集，12月15日(五)-12月17日(日) 10:30~19:00在華山1914文化創意產業園區中4A館，民眾可免費入場，現場提供方便即食的獨享國王派與經典國王派預訂。
另外，全球選美活動除了國際小姐、世紀小姐之外，很多人應該不知道還有國際亞洲夫人(Mrs. Aisa International)選拔，12月月初評選剛閉幕，台灣首度參賽的嚴翎真(33歲)摘得夫人組Friendship冠軍；60歲的袁向晴摘得典雅組Tourism冠軍、最佳人氣獎、最佳才藝獎及年度親善大使殊榮，為臺灣參賽史上最高獲獎紀錄。
帶隊參加的台灣國際總監李吉祥表示，國際亞洲夫人以慈善公益、文化觀光與國際友誼的活動推動，鼓勵女性進入婚姻後能夠有自信的兼具生活美學及家庭關係意識，不僅是推廣新女力，透過國際賽事的凝聚與推廣，能為世界女性提升文化自信與家庭幸福和諧，分享更多愛心付諸回饋社會與貢獻。