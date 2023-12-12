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《營業中》正式公佈名單！不只炎亞綸消失　靈魂人物庹宗康也沒了

▲《嗨！營業中》第三季公布正式名單，有莎莎（右起）、浩子、吳映潔、姚元浩、郭泓志、張立東，沒了之前的固定班底炎亞綸和庹宗康，粉絲很失望。（圖／好看娛樂）
▲《嗨！營業中》第三季公布正式名單，有莎莎（右起）、浩子、吳映潔、姚元浩、郭泓志、張立東，沒了之前的固定班底炎亞綸和庹宗康，粉絲很失望。（圖／好看娛樂）

記者黃盈容/綜合報導

由好看娛樂製作發行的《嗨！營業中》第三季，今（12）日公布正式名單，有姚元浩、吳映潔、莎莎、浩子、張立東和郭泓志。第1、2季的原班底，除了當初因涉嫌性侵，日前不起訴的炎亞綸外，另外節目靈魂人物庹宗康竟意外不在名單中，讓粉絲相當失望。

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▲炎亞綸確定消失。（圖／資料照）
▲炎亞綸確定消失《嗨！營業中》第三季。（圖／資料照）
庹宗康
▲《嗨！營業中》第三季少了靈魂人物庹宗康。（圖／資料照）
炎亞綸今年6月遭前男友指控偷拍、外流性愛片，8日法院判決出爐，在「強制性交罪」部分不起訴，僅依「兒童及少年性剝削防制條例」起訴，炎亞綸本人也首度發聲回應：「謝謝證明清白。」但他當初退出《嗨！營業中》第二季後，已回不去最新一季。

▲郭泓志（右）看到吳映潔拜碼頭。（圖／好看娛樂）
▲郭泓志（右）看到吳映潔拜碼頭。（圖／好看娛樂）
《嗨！營業中》第三季吳映潔、浩子回鍋，並棒球好手郭泓志，今公布影片還暗藏巧思，秒數為「大聯盟不死鳥」郭泓志在道奇隊時，獲得大聯盟認證的代表性56號，表示熱烈鄭重歡迎。

郭泓志過去曾參與《全明星運動會4》、《全明星觀察中》，對實境節目已相當上手，他在官方上架影片，展現綜藝魂，對姚元浩說：「鍋子可以做菜也是可以拿來打棒球。」彷彿意味著《嗨！營業中》第三季是沒有框架並充滿創意和驚喜。郭泓志還嗆張立東說：「聽說你撩妹是亂槍打鳥，但我是不死鳥。」最後彩蛋吳映潔現身！郭泓志看到吳映潔拜碼頭說：「聽說你是前店長？」吳映潔笑回：「不敢！不敢！」郭泓志自我介紹：「我是前大聯盟職棒選手。」

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