董事長胡開宏同乘勇鷹高教機衝場　漢翔今年交機17架達標

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢翔指出，全球疫情導致供應鏈交貨不穩定，儘管進入後疫情時代，國際斷鏈問題依然存在，除了影響飛交進度之外，就連已交付空軍的勇鷹機，在後勤維保上都面臨捉襟見肘。當前首要解決的問題是「提高妥善率、同步完成年度飛交」。
漢翔表示，巧婦難為無米之炊，最為棘手的供應鏈斷鏈問題，漢翔採購團隊積極與國外系統供應商協商處理，胡開宏、總經理馬萬鈞也輪番飛到國外原廠「催料」，用盡手段，直到11月20日總算將關鍵缺件一一催促到位。解決了缺件問題，線上隨即連夜組裝，接著迎來的是緊鑼密鼓的地面測試；已交付空軍的飛機，則由漢翔總工程師帶領工程團隊前往台東，與勇鷹維保團隊積極提高機隊妥善率，維持空軍訓練正常運作。回到台中的測試線上，除了胡、馬日日親赴現場外，由副總經理帶領專案、工程、生產、維修航電、飛航、品保等多位一級主管直接進駐，加速問題處理效率。
胡開宏表示，國家賦予的任務，漢翔使命必達，過程非常艱辛，越是如此，取得的成果越是甜美，全都仰賴同仁們的辛苦與付出，更感謝空軍與中科院的全力支持。
馬萬鈞也強調，飛安第一、品質至上是漢翔不可妥協的堅持，在全力趕工的過程，線上的組裝與品保同仁仍然嚴格把關，眾人同心協力完成今天的成就，這是漢翔戰鬥力的展現，讓人非常欣慰。
漢翔指出，勇鷹高教機為國防自主的指標成果，今年12月1日原空軍官校飛行指揮部獨立升格為「飛行訓練指揮部」，專責優秀飛官養成。在政府政策領導下，全案均正常運作，明年度漢翔將依進度持續交付飛機，持續為國家強化整體防衛能量。