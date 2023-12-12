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董事長胡開宏同乘勇鷹高教機衝場　漢翔今年交機17架達標

▲在漢翔董事長胡開宏同乘下，漢翔依約完成勇鷹高教機交機17架。（圖／漢翔提供）
▲在漢翔董事長胡開宏同乘下，漢翔依約完成勇鷹高教機交機17架。（圖／漢翔提供）

記者呂炯昌／台北報導

媒體日前報導，漢翔公司依合約必須在今年交付「勇鷹」高教機17架，但勇鷹教練機的交機進度延遲，依計畫，今年底空軍應接收至1127號機，但目前空軍僅接收至1122號機，1123號機已於漢翔出廠，尚未交機；依目前交機狀況類推，幾乎不可能在今年剩下一個月完成最後5架交機。漢翔董事長胡開宏今（12）日同乘1124機前往台東志航空軍基地，破除外傳漢翔今年無法依約交機謠言。

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漢翔指出，繼12月8日交出機號1123的勇鷹高教機後，今日由胡開宏領軍，將機號1124-1127四架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標，打破日前媒體報導「幾乎不可能在剩下一個月之內完成5架飛交」傳言，「國機國造」將繼續往前衝。

漢翔指出，全球疫情導致供應鏈交貨不穩定，儘管進入後疫情時代，國際斷鏈問題依然存在，除了影響飛交進度之外，就連已交付空軍的勇鷹機，在後勤維保上都面臨捉襟見肘。當前首要解決的問題是「提高妥善率、同步完成年度飛交」。

漢翔表示，巧婦難為無米之炊，最為棘手的供應鏈斷鏈問題，漢翔採購團隊積極與國外系統供應商協商處理，胡開宏、總經理馬萬鈞也輪番飛到國外原廠「催料」，用盡手段，直到11月20日總算將關鍵缺件一一催促到位。解決了缺件問題，線上隨即連夜組裝，接著迎來的是緊鑼密鼓的地面測試；已交付空軍的飛機，則由漢翔總工程師帶領工程團隊前往台東，與勇鷹維保團隊積極提高機隊妥善率，維持空軍訓練正常運作。回到台中的測試線上，除了胡、馬日日親赴現場外，由副總經理帶領專案、工程、生產、維修航電、飛航、品保等多位一級主管直接進駐，加速問題處理效率。

胡開宏表示，國家賦予的任務，漢翔使命必達，過程非常艱辛，越是如此，取得的成果越是甜美，全都仰賴同仁們的辛苦與付出，更感謝空軍與中科院的全力支持。

馬萬鈞也強調，飛安第一、品質至上是漢翔不可妥協的堅持，在全力趕工的過程，線上的組裝與品保同仁仍然嚴格把關，眾人同心協力完成今天的成就，這是漢翔戰鬥力的展現，讓人非常欣慰。

漢翔指出，勇鷹高教機為國防自主的指標成果，今年12月1日原空軍官校飛行指揮部獨立升格為「飛行訓練指揮部」，專責優秀飛官養成。在政府政策領導下，全案均正常運作，明年度漢翔將依進度持續交付飛機，持續為國家強化整體防衛能量。

▲在漢翔董事長胡開宏同乘下，漢翔依約完成勇鷹高教機交機17架。（圖／漢翔提供）
▲在漢翔董事長胡開宏同乘下，漢翔依約完成勇鷹高教機交機17架。（圖／漢翔提供）

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