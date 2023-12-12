中越鐵路興建成焦點！習近平訪問越南　專家分析影響

中國國家主席習近平在今（12）日至13日展開為期兩天，赴越南的國事訪問。本次訪越，習近平將會討論投資越南興建鐵路的議題，並預計簽署數十項協議。《路透社》引述越南《青年報（Tuoi Tre）》的報導，中國駐越南大使熊波表示，雙方還預計在習近平訪越期間簽署多份合作協議，包括改良往返兩國的鐵路。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南官員透露，中國和越南致力對後者鐵路系統的升級，以讓其中一條鐵路穿越越南稀土中心地帶，並連接中國雲南省昆明市和位於越南北部的海防市（Haiphong）。《美國之音》報導，胡志明市國家大學的黃心光表示，中國協助越南更新鐵路對兩國來說是雙贏。對於北京而言，它可以透過這條鐵路運送生產原料和機械設備到越南，加深越南對其經濟的高度依賴；對於河內而言，它可以藉此更新老舊的鐵路基礎建設，更能讓越南北部第一大港海防港吞吐量翻倍。
至於習近平訪越後的中越關係，學者均認為越南雖然仍會和中國緊密合作，但也會審慎考慮跟美國、日本和其他西方國家的關係。美國波士頓學院政治學系博士候選人武春康(Khang Vu)在給《美國之音》的電子郵件中寫道，即便越南在習近平的到訪後加入中國的「人類命運共同體」倡議，也不表示越南將與中國的關係，提升到全面戰略夥伴關係之上，而是意味著中國提升了越南在其外交等級中的地位。
越南胡志明市國家大學人文與社會科學大學國際關係講師黃心光（Huynh Tam Sang）也提出與武春康類似的看法，他告訴美國之音：「我認為越南和中國可能不會使用『命運共同體』這個詞，他們可能會使用類似『走向繁榮和發展的共同體』等措辭。無論兩國打算使用何種措辭，越南和中國從歷史到意識形態上已確實連結在一起，互為鄰國的越中擁有共同文化、經濟價值和利益。 」