新北第8處青創「土城綠創基地」啟用 匯聚各界努力推動永續共好
新北市政府青年局第8處青創「土城綠創基地」今（12）日正式開幕啟用，由銘傳大學創新育成中心營運著重以綠能、碳產業、科技服務業及ESG 永續發展等相關領域的團隊招募和輔導，目前為止第一波招募21組青創團隊進駐，創業主題囊括家庭碳權交易、綠建材和減碳設備，以及ESG碳盤查應用等不同領域，明年1月將再開放報名第二波招募計畫，歡迎淨零碳排、能源轉型相關的新創企業申請加入。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府青年局長邱兆梅表示，基地除協助與工業區潛在客戶鏈結，並引進業師輔導、行銷曝光、通路合作、投資人對接等機會，藉由循環經濟、減廢創新及農漁牧產品的加值轉型，提高產業永續發展機會，為新北傳統產業注入創新動能，攜手實踐永續共好。
銘傳大學校長李選士表示，學校過去在創新育成、創業輔導領域已有深耕 20多年的經驗與成果，此次與青年局共同打造土城綠創基地，期望結合眾多合作夥伴的力量，培養出一批有理想、有能力、有創意的青年創業家，成為台灣和國際發展永續經濟的重要力量。
新北市政府青年局指出，「新北青創土城綠創基地」位於土城員和社會住宅2樓，250坪的辦公空間，擁有14間獨立辦公室和16席共同工作空間，是目前新北市青年局轄下所有青創基地當中，獨立辦公室數量最多的一處。
新北市政府青年局說明，基地鄰近土城工業園區、樹林製造業及電子業產業聚落型態，並因應聯合國永續發展目標（SDGs）及永續發展趨勢，帶動政府要求企業投入ESG轉型與認證，盼協助對接更多傳統產業及中小企業，導入節能環保、新能源策略，促成新技術與創新服務模式，提升企業競爭力並落實企業永續。