翁田大勢怕再度尷尬！笑稱：害怕被忽視、不敢祝福大谷翔平簽大約
「TOYOTA 2024讀賣巨人90週年紀念台灣試合」將在明年3月在台北大巨蛋登場，今（12日）賽事記者會更邀請讀賣巨人的終結者翁田大勢出席，其中翁田大勢被問到是否有祝福大谷翔平簽下大約，對此翁田大勢直言，「怕再配忽視形成尷尬場面，目前沒有跟他聯絡。」
記者張志宇/臺北報導
效力美職的「二刀流」大谷翔平在年初的2023世界棒球經典賽，與翁田大勢是隊友，但卻在經典賽時發生有趣插曲，「當時翁田大勢要跟大谷翔平擊掌祝賀，但並沒有順利擊掌成功，且順勢變成握拳慶祝，此片段也在網路上瘋傳，翁田大勢本人事後也在社群軟體分享此事，並透露大谷翔平事後與他說，真的是忘記看到他要與自己擊掌。」
在當時翁田大勢還一度坦言，「我覺得很丟臉，一開始還擔心是不是大谷翔平不喜歡我，不過後來他有跟我說是真的沒看到，之後也有確實擊到掌，但我必須直言跟大谷翔平當隊友是很棒的。
在今（12日）記者會上，談到是否有祝賀大谷翔平簽下大約，翁田大勢直言，「怕再次被他忽視，所以就沒有傳LINE給他，因為怕再度被忽視，且怕形成尷尬場面，所以這次就沒有與大谷翔平聯絡。」
大谷翔平在今年自由市場以10年7億美元（約220億台幣）加盟洛杉磯道奇，這張合約也讓大谷翔平一舉成為美國職棒（MLB）史上最大約，更是北美職業運動史上最大約。
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