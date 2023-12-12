侯友宜拋6到12歲國家顧　賴競總批：新北平時不做選舉來騙票

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對此，郭雅慧指出，賴清德務實、負責任地提出政策，並清楚說明財政規劃，反觀侯友宜卻是漫天喊價，忘記自己還是新北市長，新北平時都不做，到了選舉才想到來騙票，實在是十分不負責任。
郭雅慧表示，教育政策的推行代表整體教育資源的分配，侯友宜單點式地推動政策缺乏完整規劃與配套措施，而賴清德所提出的政見，則是完整涵蓋「0-22歲」各個年齡層的需求。
郭雅慧舉例，在「0-6歲國家跟你一起養2.0」部分，賴清德提出擴大公共化及準公共化的量能、推動使用公托者補助提升至每月7000元、由政府補助支持人力，讓公共幼兒園寒暑假能提供服務，並延長送托服務時間等；在「6-18歲」方面，則是提出全面落實高中職免學費、友善學習的校園環境、積極培育全球公民、照顧兒少身心健康，以及提升特教品質；而「18-22歲」，則是著重投資青年生涯，支持多元發展，其中包含減輕高教學費負擔，促進教育平權、投資技職教育，培育多元人才等。
郭雅慧強調，一個負責任的總統候選人，必須要全面性地提出政策規劃，賴清德從0-22歲皆提出完整內容，是所有候選人中最負責任的一位針對侯友宜所提出之政見，目前政府鼓勵各縣市政府就財政可允許範圍內，擴大辦理課後照顧的服務，並盡量給予中低收入戶家庭減免補助，政府一步一步謹守財政紀律、負責任地推行政策，侯友宜卻想一步登天，一味把選舉當市場漫天喊價。
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