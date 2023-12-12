李千娜挺5個月孕肚產檢！收到羊膜穿刺報告 醫生1句話嚇哭她
39歲歌手李千娜和黃尚禾拍電影《少年吔》定情，10月登記結婚，李千娜今（12）日挺著5個月孕肚擔任唐氏症基金會2024年度公益大使，出席春節禮盒記者會，她受訪透露早上才收到產檢的報告，「看到羊膜穿刺4個字嚇死」，簡訊寄來讓她當場哭了。
記者羅凌筠／台北報導
李千娜解釋說，因為醫生有交代，如果羊膜穿刺檢查有問題，就會寄簡訊給孕婦，李千娜拿起手機才看到「羊膜穿刺」4個字就哭了，多虧老公黃尚禾冷靜讀完簡訊，才發現內容只是通知她產檢報告一切正常，剛剛的擔心受怕都是虛驚一場。
比起李千娜，其實黃尚禾才是比較愛哭的那個人，她說：「上次去照超音波，寶寶四肢脊椎都看的到，他的鼻子、嘴巴長得很像我，老公看到就哭了，可能是他的第1個寶寶，他特別珍惜。每天就是無微不至，比我早起，準備各式各樣保養品，水果一個一個挑，尤其是叫我起床最痛苦，要花半小時。」
其實李千娜為了腹中兒子也是犧牲頗多，推掉3分之2的尾牙邀約，算算尾牙財就少賺6成以上，然後她又斥資7位數發片，專輯裡1首歌送給小孩、1首歌送給老公，預計2月停工，專心在家待產，已經確定選擇剖腹產。
李千娜說因為老公姓黃，兒子小名叫作「Yellow」，她自覺了無新意，也想過要叫寶寶「黃小心」，「因為大家看到我就叫我小心！」她坦言這胎偏高齡生產，至今還有頭暈、孕吐的症狀，「站一下下就不行，回到家就一直躺著。」臥床5個月的安胎過程同步考驗著媽咪的意志力。
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