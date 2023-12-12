台股盤中指數強勢拉抬多檔ETF！00918股價、交易量雙創新高

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根據CMONEY統計，00918在近一週的表現為同類型中第一名；今年以來總報酬53.89%則為同類型第2。除了股價創下新高之外，今天的交易量也刷新了掛牌以來的數字，成交量為55944張，單日交易量僅次於00919與00929，超越00878與0056。
大華銀投信提醒，12月配息的高股息ETF多數除息日落在18日，想參與本次配息的投資人，記得在15日前進場。展望2024年，大華優利高填息30經理人徐慧芸表示，12月底00918將進行成分股調整，預期將可能納入更多的金融企業，原因在於估值誘人，收益率具有吸引力。
此外，今年未填息的個股，有可能會因指數篩選條件中，將「過去至多15次的填息紀錄」納入考量而被刪除。至於AI產業部分，她認為，經過短暫的調整後，AI 供應鏈將恢復成長，由於這些公司提供具吸引力的收益率和潛在的資本收益，因此認為增持的機率不低。
整體而言，徐慧芸認為，總經環境正在復甦，加上供應鏈的庫存去化良好，且地緣政治相對穩定，以及看好企業獲利成長狀況，因此對於台股大盤明年第1季持樂觀態度，不過投資人若擔心指數過高出現修正，不妨透過高股息ETF分散投資風險，同時掌握穩健收息的機會。