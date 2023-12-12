蘇打綠等7年拿回版權！加碼丟「重磅消息」 青峰鬆口破冰家凱
蘇打綠由青峰、小威、家凱、馨儀、阿龔、阿福組成，他們於今（12）日在台北舉行媒體活動，正式宣布以「蘇打綠」回歸，也註冊了商標，而這一天他們等了7年，蘇打綠加碼透露將於明年成團20周年，開始新的巡演。而先前因青峰退追家凱IG，因此傳出兩人不合，而在今天的活動上，兩人直接「破冰」，青峰直接追蹤回家凱的IG。
記者吳雨婕／台北報導
蘇打綠截至明年已經有9年沒有大型巡演，今天受訪時除了正式更名為「蘇打綠」，還提到明年3月的巡演從香港紅磡開始起跑，台灣場可能會是在2025年，青峰開玩笑的說：「我們在外面練習一下回來，我們先去外面練習。」被問到會不會是在台灣大巨蛋開唱，青峰直言：「大巨蛋賣不完啦！我都對大型演唱會沒興趣，要不是20周年，才不會想要辦大巡演。」青峰還表示，因為聲音狀況，讓他憂心這一次很可能是他最後一次的大型演唱會。
青峰分享由於自身有嚴重的胃食道逆流問題，所以有失聲狀況，他形容「這幾年動不動就失聲」，被問到會不會「墊音」，他笑回：「他們（蘇打綠團員）都會和聲，我們是蘇打綠合唱團，互相支撐。」而先前青峰被發現社群媒體沒有關注團員家凱，傳出不合，青峰也趁此解釋：「我不太想看到一些裸露的照片，好啦！我把他加回來。」說完，馬上說到做到，拿起手機立刻追蹤。
蘇打綠被問到是否會參與跨年晚會活動，他們則表示，會專心準備演唱會，青峰補充：「我跟家凱會去賺一些外快吧！」而在閒聊時，6人各自分享過往趣事，小威分享曾經有一次算命師幫團員們算出上一世是什麼身分，青峰是花仙子，家凱某輩子是甘蔗，青峰隨即開玩笑的說：「所以這輩子只剩『渣』了。」引起全場笑聲。
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