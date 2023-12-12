民眾黨再公布內參民調！賴蕭配34.3％領先　柯吳配落後近10%

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黃珊珊也解釋，之所以要公布一系列的內參民調，是因為已有特定民調淪為政治操作工具，透過特定媒體、名嘴、政論節目引述與附和該數據，企圖影響選情，她也強調，「趨勢是穩定的，我們沒有跌破20%，請不要再以訛傳訛！」
黃珊珊也無奈表示，從2000年大選開始就有假民調不斷，但事實就是事實，她知道許多支持者看到民調起伏都會跟著擔心，但希望大家都相信自己的心、相信自己看到的東西，「民調做參考，我們要努力！」
黃珊珊也預告「Team KP召集令」大型活動，本周六（12月16日）下午2點半，在台南中西區尊王路、周日（12月17日）下午1點半在桃園陽明公園；下周六（12月23日）下午1點半在新竹市立體育館、同天下午4點半在高雄岡山區河華路有「三粉集結挺柯P」，另外，1月6日在台中、7日在高雄、以及12日的選前之夜，也都請支持者關注活動安排。
在晚間舉行的「民眾開講」場次，民眾黨指出，目前有本周三（12月13日）在台北市士林3號廣場、12月14日在金門天后宮、12月15日在宜蘭、12月20日在新莊體育館、12月22日在中壢夜市新明路口、12月24日恆春西門廣場、12月27日在景美集應廟、12月29日在中和安邦公園、12月30日在雲林朝天宮，以及1月4日新竹、1月10日在基隆，都會陸續安排。
本次民調訪問對象：戶籍於全國22縣市且年滿二十歲以上成年人；抽樣方法：市話以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出。手機以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼；訪問日期:12月9日至12月10日。有效樣本：1217人(市話:857份;手機:360份)；抽樣誤差:在95.0%的信心水準下，抽樣誤差在正負 2.81個百分點之內；加權方法：依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking)。
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