特企／亞商卓盛華閣集團立足亞洲十週年！展現樂善好施社會使命

此場盛會由亞商卓盛華閣集團主辦；中國信託、JCB及斐濟礦泉水協助合辦，當晚，台北市民交響樂團在指揮大師林天吉的精心安排下，帶來一系列引人入勝的經典樂章和流行電影音樂。不分年齡、性別或國籍，每位會員來賓都被音樂的魅力所征服，直至最後一首曲目樂音落下，全場觀眾一片掌聲雷動，久久都未停歇。
為全球員工加薪 亞商卓盛華閣集團慷慨分享企業成長成果
近年來，亞商卓盛華閣集團於亞洲市場克服了各種挑戰，展現出企業的卓越韌性。集團提供全球性的服務，包括跨媒體創意策略、品牌策略和人才合作，與藝術設計、旅遊、金融、航空諮詢和廣告公關等多個領域的佼佼者建立了深厚的合作關係。
在人力資源管理方面，集團實踐以「Passion for Excellence」的管理哲學，以鼓勵和感謝員工的辛勤付出，集團決定對全球績效前90％的員工實行10％的薪資調整，以分享企業成長的成果。
轉移消費聰明理財 「環哩匯」成全台最大高階長旅社團
亞商卓盛華閣集團旗下的「環哩匯」已發展成全台最大的高端常旅客社團，擁有高達5萬多名成員，提供旅遊愛好者及需頻繁搭乘長途班機的旅客眾多專屬禮遇，涵蓋全球星野集團、阿曼集團、文華東方、華爾道夫、半島酒店等國際頂級奢華酒店品牌，以及本地知名旅宿企業如寒舍喜來登、六福萬怡、力麗威斯汀等，提供超過8,000家合作飯店的專屬優惠。
在2022年疫情期間海外平均房價高達10,787元，房晚數達6,786晚，為旅遊市場貢獻了7319萬業績。隨著2023年國界重新開放，平均房價飆升至15,871元，房晚數激增至29,376晚，總績效金額更達到4億6622萬台幣的歷史新高。根據最新數據，2024年的第一季度訂房金額已高達8634萬台幣，凸顯出集團強大的全球資源調度能力和在業界的領先地位。
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