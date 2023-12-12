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台灣氣候外交 逢甲碳資產管理師受邀COP28藍區發表

▲林利和第二次受聯合國邀請，在全球氣候變遷會議發表觀點。=（圖/亞洲SDG 計畫辦公室提供）
▲林利和第二次受聯合國邀請，在全球氣候變遷會議發表觀點。=（圖/亞洲SDG 計畫辦公室提供）

記者金武鳯/台中報導

第28屆聯合國氣候峰會（COP28）在杜拜召開，台灣是由逢甲大學博士林英杰率領代表團24人出席，其中16人獲邀上台，在聯合國官方藍區主場針對台灣永續與減碳方案進行發言，透過196國直播外，並留存在官網，創下多項第一次紀錄，也讓世界更認識台灣。

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逢甲大學碳資產管理與認證中心主任林英杰，成功爭取COP28「官方藍區」連續3場會議，共計幫16位專家上台發表，24位專家一同出席，創下台灣大專院校首次紀錄，有別於台灣其它團體租外圍攤位，或在飯店自行發表。

此外，台灣企業富士康、超捷在大會期間，也以台灣大廠身份召開會議，NGO組織FSPN及臺灣湛藍海洋聯盟兩家列名會議。COP官網自開幕起連續出現Taiwan字樣於三大場會議，是台灣有史以來第一次，也是台灣氣候外交重大突破。

▲林燕如在逢甲受培訓為碳資產管理師，今登上聯合國演說，相當不易。（圖/亞洲SDG 計畫辦公室提供）
▲林燕如在逢甲受培訓為碳資產管理師，今登上聯合國演說，相當不易。（圖/亞洲SDG 計畫辦公室提供）
林英杰表示，上台發表的專家中，有逢甲大學自行培育的新秀，其中以林燕如、林利和二位出自碳資產管理師資班的最為傑出。林燕如以不使用碳權的情況下實現淨零，發展可持續路徑為主要論述；林利和則以跨境物流實際案例，碳排放揭露與碳中和實施計畫為主，讓世界發現台灣的永續教育已具國際水平。

林燕如與林利和在受聯合國審查時，至少被退件十多次仍不放棄。最後，在反覆驗證修改後，得以發表。林燕如表示，這次準備發表時，多次遭到退件，還好憑著過往師資班深厚的基礎，終於贏得委員青睞，自己也對於國際部分淨零與碳權理論提出反論與質疑。

▲這次有13位專家登上聯合國藍區正式演說，皆是林英杰學生。（圖/亞洲SDG 計畫辦公室提供）
▲這次有13位專家登上聯合國藍區正式演說，皆是林英杰學生。（圖/亞洲SDG 計畫辦公室提供）
而林利和已是第二次受邀站上國際舞台，他深刻體會為何學校要有這麼多的要求與內容，原來這些看似平常卻繁瑣的細節，都是奠定永續發發展的基礎，也才有機會站上國際舞台。

林利和以日本出口商(DFC)運送80公升冷藏危險貨物（光阻），從日本經臺灣再到中國廣州的真實案例做國際碳路徑管理。在長達21天的運輸時間中，跨越三個不同地區的邊境，經歷多次不同地區的路上運輸、倉儲存儲及轉運服務、以及2次的空運，完整展現實際的跨境多次聯運的物流實際操作情況。

林利和表示，成為講師後，發現台灣許多講師與單位，並不理解或遵循UNFCCC法統，但在逢甲大學的訓練，皆遵循聯合國的架構方向，不管是官方教材、課程，都幫自己將理論與實務互相結合並驗證，才順利參加杜拜COP28發表，事前準備工作與師資班的訓練都是成功關鍵。林燕如分強調，台灣有實力站上國際舞台，在全球減碳經驗中提供專業；這次逢甲大學碳資產管理師資班畢業的兩人，在COP28的精采表現，也讓台灣的永續教育被世界看見。

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