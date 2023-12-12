台灣氣候外交 逢甲碳資產管理師受邀COP28藍區發表

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此外，台灣企業富士康、超捷在大會期間，也以台灣大廠身份召開會議，NGO組織FSPN及臺灣湛藍海洋聯盟兩家列名會議。COP官網自開幕起連續出現Taiwan字樣於三大場會議，是台灣有史以來第一次，也是台灣氣候外交重大突破。
林英杰表示，上台發表的專家中，有逢甲大學自行培育的新秀，其中以林燕如、林利和二位出自碳資產管理師資班的最為傑出。林燕如以不使用碳權的情況下實現淨零，發展可持續路徑為主要論述；林利和則以跨境物流實際案例，碳排放揭露與碳中和實施計畫為主，讓世界發現台灣的永續教育已具國際水平。
林燕如與林利和在受聯合國審查時，至少被退件十多次仍不放棄。最後，在反覆驗證修改後，得以發表。林燕如表示，這次準備發表時，多次遭到退件，還好憑著過往師資班深厚的基礎，終於贏得委員青睞，自己也對於國際部分淨零與碳權理論提出反論與質疑。
而林利和已是第二次受邀站上國際舞台，他深刻體會為何學校要有這麼多的要求與內容，原來這些看似平常卻繁瑣的細節，都是奠定永續發發展的基礎，也才有機會站上國際舞台。
林利和以日本出口商(DFC)運送80公升冷藏危險貨物（光阻），從日本經臺灣再到中國廣州的真實案例做國際碳路徑管理。在長達21天的運輸時間中，跨越三個不同地區的邊境，經歷多次不同地區的路上運輸、倉儲存儲及轉運服務、以及2次的空運，完整展現實際的跨境多次聯運的物流實際操作情況。
林利和表示，成為講師後，發現台灣許多講師與單位，並不理解或遵循UNFCCC法統，但在逢甲大學的訓練，皆遵循聯合國的架構方向，不管是官方教材、課程，都幫自己將理論與實務互相結合並驗證，才順利參加杜拜COP28發表，事前準備工作與師資班的訓練都是成功關鍵。林燕如分強調，台灣有實力站上國際舞台，在全球減碳經驗中提供專業；這次逢甲大學碳資產管理師資班畢業的兩人，在COP28的精采表現，也讓台灣的永續教育被世界看見。