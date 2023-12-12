城市圖片巡迴展接續登場　粵港澳美景吸引人潮

以粵港澳城市為主題的「城市圖片巡迴展」於三座城市接續登場，由五吉人策展，將逾百張城市圖片呈現在民眾面前，展現粵港澳城市的之美。除了圖片展外，現場也規劃趣味絹印等活動，吸引人潮。
記者陳美嘉／綜合報導
「城市圖片巡迴展」以靜態、動態圖片展覽，生動地呈現粵港澳城市的各種面貌。台中場在人來人往的捷運藝文廊舉辦，在通勤人潮必經的上道路尚粵港澳豐富精美的圖片映入眼簾，吸引了許多民眾駐足。有民眾認為，在經濟發展水平、城市環境、空氣質量、城市治理等方面，台中與深圳很相似，有山有海、有大型商場和博物館、且交通方便，都是宜居的城市。
「一直很想去廣東的城市走走看看，光看照片就覺得很震撼了。」民眾張文翰表示，自己還沒去過廣東、香港、澳門，他認為這些城市發展得很快速，尤其是深圳從一個小漁村迅速成長為繁華現代的大都市，而且很多高科技企業都在深圳，很想去感受這座城市的活力。「除此之外，我也很想去廣州感受當地的歷史文化，還有品嚐廣州的特色早茶。」
此外，主辦方也在現場舉辦「Wonder好過年」活動，讓參與民眾體驗特色絹印，印出屬於粵港澳新年傳統特色的紅包袋，讓大家對粵港澳城市有更進一步的認識。展覽台中、台北場已圓滿落幕，12月15日至24日將在台南藍曬圖文創園區周邊展出，現場均設有「Wonder好過年」活動。