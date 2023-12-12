不是統神！2023「全球最夯實況主」排行出爐 台灣唯一入榜者是他
2023年來到尾聲，各領域的年度數據也接續出爐，數據分析平台 Streams Charts 近期公開「2023新晉實況主」數據統計，前10名中多半被 VTuber 霸佔，而榜單中唯一一名台灣人，則是S2《英雄聯盟》世界冠軍上路「史丹利」，排名第7的他，總觀看時數達到377萬小時，就算已開台多年，「胖叔叔」的人氣依舊居高不下。
記者張志浩／綜合報導
Streams Charts 在統計包括 Twitch、YouTube、AfreecaTV、Trovo 等直播平台的數據後，製作出2023年「新晉實況主排行」，來自台灣的「史丹利」勇奪7，回顧史丹利今年的實況路程，原先長駐在 Twitch 直播的他，在2月初因為將觀眾抖內的「你把路西恩講成尼X」內容唸出，被Twicth判定言論帶有仇恨言論，導致被 Ban 台。
史丹利當時無奈指出，自己只是下意識講出觀眾抖內的內容，並沒有想太多，還透露自己「本來就有想離開（Twicth）的意思了，我覺得被Ban是剛好，真的是剛好」，史丹利甚至爆料，去年底參與寶可夢活動時，就聽聞不少實況主想要連署和 Twitch 討論「文字獄」的問題，最後史丹利選擇移駕到 YouTube 繼續經營直播，雖然仍有許多觀眾戲稱史丹利的「聊天室都是機器人」，但數據顯示，他人氣依舊高檔，今年總觀看時數達到377萬小時。
回到排行，2023新晉實況主冠軍是來自韓國的 VTuber「純角Yuni」，觀看時數衝到813萬小時，緊跟在後的也是韓國 VTuber「藍璃かんな（Airi Kanna）」，觀看時數為734萬小時，整個榜單內共有4位韓國實況主、3名日本實況主，且半數以上皆為 VTuber ，顯見英文台的熱度相較前幾年明顯降低，而 VTuber 也逐漸統治實況界，誠為各大平台的收視來源。