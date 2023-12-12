平價迴轉壽司別只吃爭鮮！「低調姐妹店」藏4年　老饕吃過回不去

三商巧福40週年！身分證「中2碼」滷排骨免費吃　牛肉麵只要95元

▲三商巧福2022週年慶，招牌餐點百元有找！即日起至12/16(五)，原汁牛肉麵或紅燒排骨飯通通特價95元，最高現省40元，優惠只剩倒數4天。（圖／翻攝自三商巧福 FB）
▲三商巧福2022週年慶，招牌餐點百元有找！即日起至12/16(五)，原汁牛肉麵或紅燒排骨飯通通特價95元，最高現省40元，優惠只剩倒數4天。（圖／翻攝自三商巧福 FB）

記者潘毅／綜合報導

知名牛肉麵連鎖店三商巧福歡慶40周年！今（12）日宣布推出超狂優惠，活動期間招牌品項味「原汁牛肉麵」和「紅燒排骨飯」特價95元。還有身分證字號中，只要有連續數字「40」的顧客，只要購任一主餐就可免費獲得一份「滷排骨」。除了牛肉麵以外，各家餐廳也在雙12前後推出各種優惠活動，《NOWnews今日新聞》整理帶你一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍三商巧福40周年慶！對身分證領「免費排骨」

三商巧福今（12）日宣布，慶祝40周年慶，自即日起至12月20日，原價145元「原汁牛肉麵」和原價120元「紅燒排骨飯」，均享特價95元。

另外，即日起至12月14日，三商巧福特別針對身分證字號中有「40」的民眾推出加碼優惠，只要身分證號碼中有固定連續數字「40」（不可跳號或順序顛倒）的民眾，至門市購任一主餐即可免費獲得原價50元「滷排骨」一份。

▲三商巧福今（12）日宣布，慶祝40周年慶，自即日起至12月20日，原價145元「原汁牛肉麵」和原價120元「紅燒排骨飯」，均享特價95元。（圖／取自三商巧福臉書）
▲三商巧福今（12）日宣布，慶祝40周年慶，自即日起至12月20日，原價145元「原汁牛肉麵」和原價120元「紅燒排骨飯」，均享特價95元。（圖／取自三商巧福臉書）
📍全台唯一70年代懷舊手搖！頃刻間霸氣每月兩次「買一送一」

鄰近士林夜市的知名手搖飲店「頃刻間」，結合70年代復古街機風格，在今年12月11日剛好滿開店一周年，老闆也決定推出「頃客卷」來回饋一路上支持的客人，只要加入頃刻間Line好友，每個月都能獲得兩張買一送一的優惠卷。（僅能在每月1號、11號、21號和31號時使用）。

▲鄰近士林夜市的知名手搖飲店「頃刻間」，結合70年代復古街機風格，在今年12月11日剛好滿開店一周年。（圖／取自三商巧福臉書）
▲鄰近士林夜市的知名手搖飲店「頃刻間」，結合70年代復古街機風格，在今年12月11日剛好滿開店一周年。（圖／取自三商巧福臉書）
📍麥當勞歡樂送「5款買一送一」！雞塊買6送6

麥當勞歡樂送即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。

▲麥當勞雞塊買一送一優惠在補班日吃起來。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送即日起至12月19日或送完為止，輸入優惠代碼「NUG」，可享部分品項買一送一優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📍雙12爽吃串燒！柒息地「球狀串燒」買一送一

雙北知名平價連鎖串燒居酒屋柒息地，日前為慶祝中華隊勇奪亞錦賽亞軍，店內熱門的「秘醬花枝丸」、「豬五花包蕃茄」推出買一送一的優惠。

此外，雙12檔期柒息地也加碼推出消費滿額送烤肉醬的活動，民眾只要在今年12/11~12/17期間，消費滿1212元（內用、外帶皆適用），就能限量兌換「柒息地烤肉神醬」，將這經典的獨家秘方帶回家。

▲雙北知名平價連鎖串燒居酒屋柒息地，日前為慶祝中華隊勇奪亞錦賽亞軍，熱門的「秘醬花枝丸」、「豬五花包蕃茄」推出買一送一優惠。（圖／業者提供）
▲雙北知名平價連鎖串燒居酒屋柒息地，日前為慶祝中華隊勇奪亞錦賽亞軍，熱門品項「秘醬花枝丸」、「豬五花包蕃茄」推出買一送一優惠。（圖／業者提供）

雙12賣場優惠！全聯破百款買1送1、美式9元　好市多衛生紙折70元

雙12超商發錢啦！7-11、全家「隱藏優惠」限5天　結帳少拿1物秒虧

雙12買一送一！麥當勞、肯德基、必勝客、拿坡里、漢堡王一次整理

雙12優惠！全家拿鐵、霜淇淋「35入1212元」　7-11寄杯美式27元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞