三商巧福40週年！身分證「中2碼」滷排骨免費吃　牛肉麵只要95元

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三商巧福今（12）日宣布，慶祝40周年慶，自即日起至12月20日，原價145元「原汁牛肉麵」和原價120元「紅燒排骨飯」，均享特價95元。
另外，即日起至12月14日，三商巧福特別針對身分證字號中有「40」的民眾推出加碼優惠，只要身分證號碼中有固定連續數字「40」（不可跳號或順序顛倒）的民眾，至門市購任一主餐即可免費獲得原價50元「滷排骨」一份。
📍全台唯一70年代懷舊手搖！頃刻間霸氣每月兩次「買一送一」
鄰近士林夜市的知名手搖飲店「頃刻間」，結合70年代復古街機風格，在今年12月11日剛好滿開店一周年，老闆也決定推出「頃客卷」來回饋一路上支持的客人，只要加入頃刻間Line好友，每個月都能獲得兩張買一送一的優惠卷。（僅能在每月1號、11號、21號和31號時使用）。
📍麥當勞歡樂送「5款買一送一」！雞塊買6送6
麥當勞歡樂送即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。
📍雙12爽吃串燒！柒息地「球狀串燒」買一送一
雙北知名平價連鎖串燒居酒屋柒息地，日前為慶祝中華隊勇奪亞錦賽亞軍，店內熱門的「秘醬花枝丸」、「豬五花包蕃茄」推出買一送一的優惠。
此外，雙12檔期柒息地也加碼推出消費滿額送烤肉醬的活動，民眾只要在今年12/11~12/17期間，消費滿1212元（內用、外帶皆適用），就能限量兌換「柒息地烤肉神醬」，將這經典的獨家秘方帶回家。