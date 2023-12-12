南投、彰化加入中捷選舉戰局 中市交通局：延伸脫鉤與否尊重中央
僅一條捷運綠線的台中市，選戰期間藍線爭議效應外溢，連南投、彰化都加入戰局！彰化縣今有藍營候選人批評，鄭文燦同意把綠線延伸計劃脫勾，棄彰化段於不顧。另柯文哲批評賴清德拋中捷延伸南投政策，是沒用腦、政治騙術；南投縣政府則表示，「台中捷運延伸到南投」早在縣長許淑華擔任立委時便已提案。
記者顏幸如／台中報導
台中市立委莊競程日前指出，捷運綠線大坑延伸段，受到彰化延伸段都市計畫變更、土地徵收還沒完成等影響而延宕，行政院副院長鄭文燦表示，只要台中市政府把延伸大坑與彰化段計畫拆分，台中綠線延伸就能馬上進行、馬上開工。立法院交通委員會與交通部長王國材，明早將到大坑，考察台中捷運綠線延伸大坑進度。
國民黨彰化縣立委候選人楊曜聰不滿鄭文燦，同意把捷運延伸彰化段與大坑段脫鉤，大坑段馬上進行，馬上動工，棄彰化段於不顧，今（12）日上午發動「自己捷運自己救」連署，表示進入立法院後，一定全力配合縣府爭取捷運綠線延伸彰化早日動工。
台中市交通局長葉昭甫表示，綠線南北延伸的審查過程，交通部對彰化段的運量沒有意見，行政院遲未核定，應是考量其他議題，若行政院要比照先前台北等地經驗，先核准其中一段，台中市政府會尊重，並先進行大坑段的綜合規劃。他透露綜合規劃也要一兩年時間，這段時間等彰化段的問題逐漸收斂，或許仍有同步處理的機會。他表示綠線彰化延伸段的5個站，台中市佔了2個，未來計劃推動不會只蓋2個站「棄彰化段於不顧」。