華航慶週年！送「2024年無限升等MVP」　再送中信聯名鼎尊無限卡

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其中最受矚目的就是購票登錄抽「2024年華航無限升等MVP」超級大獎，華夏會員凡於活動期間於華航網站及APP購票者，就可登錄參加抽獎，將抽出一名幸運兒，贈送全球不限航點商務艙來回機票1張，且在2024年內只要購票搭乘中華航空/華信航空國際線定期自營航班，不論經濟艙或豪華經濟艙(團體票除外)，皆可不限次數升等商務艙及使用貴賓室，並可額外獲贈中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡1張，享首年免年費服務。
華航號召會員們共同集氣，參與活動就抽免費機票，點數達標就解鎖更多機票好禮，華夏會員透過活動網站參加「集氣開箱解鎖享樂」活動，每達成4萬點、8萬點、16萬點、32萬點、64萬點等里程碑，即可解鎖更多免費來回機票，從日韓、東南亞、長程線到全球不限航點，從經濟艙到商務艙通通有。另外，華航Facebook粉絲頁也推出解鎖活動，若Facebook粉絲頁達到115萬按讚人次，將加碼送出3張許願航點機票給會員朋友。總計將送出64張機票好禮。
華航推出驚喜連連的慶生活動，登入華夏會員後，於活動網站完成個人指定任務，如登入簽到達5日，或留言生日祝福達5日，就可額外獲得TWD500元機票折扣碼；活動期間購買機票可再獲得機上免稅品預購現金抵用券USD10元折扣券。
為回饋廣大旅客，華航也特別推出全航線限時優惠，台灣出發最高享13%折扣，自2023年12月12日00:00起至12月18日23:59止，所有航線盡享超值票價。
國人最喜愛的日本與韓國，經濟艙包含桃園-沖繩TWD6000元起，桃園-釜山TWD6600元起，桃園-富山及高松皆只要TWD8500元起，不到萬元就能說走就走；東南亞則有桃園-宿霧TWD4350元起、高雄-新加坡TWD6960元起、桃園-峇里島TWD11745元起；長程線優惠方面，桃園-舊金山TWD22450元起，桃園-雪梨也只要TWD21315元起，桃園-羅馬TWD26100元起，以上皆為來回未稅價。全球任一航點出發至台灣機票也有限時折扣，
華航合作夥伴也推出優惠同慶週年，包括華航eMALL購物9折優惠、華信航空12月16日當日限定TWD888購票優惠，還有中國信託聯名卡購票哩程加碼、高鐵購票優惠、遠見電子商城折扣碼、韓國新羅免稅店購物優惠等好康提供華夏會員。