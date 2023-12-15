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職場薪女力／曾頭髮狂掉、頭皮全爛！洗髮粉女王楊家瑋　勇闖創業

▲藥師楊家瑋創立保養品品牌，並多次參與國內外的展覽活動。（圖／楊家瑋提供）
▲藥師楊家瑋創立保養品品牌，並多次參與國內外的展覽活動。（圖／楊家瑋提供）

記者林志怡／台北報導

「高大」、「氣場強烈」、「自信而滿是衝勁」可能是見到創業藥師楊家瑋的第一印象。招牌黑裙與西裝外套顯得她幹練而略有距離感，但這樣的她曾在25歲那年渡過「頭髮狂掉、頭皮全爛」的6個月黑白人生，與皮膚疾病抗戰的她，更能理解脆弱皮膚患者的痛，敢做敢衝的行動力也讓她的品牌闖出了小眾保養品的新世界。

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高䠷的身材與一身純黑的長裙、俐落的純黑西裝外套，一頭及肩的半長髮、搭上漂染過的特殊髮色，為楊家瑋創造超強力存在感，任何人見了都會覺得，這一定是一位相當有主見的女性，似乎永遠閒不下來，總是踏著自信而肯定的大步伐向前走。

不過，也因為這身壓不住、藏不了的強烈氣場，初見楊家瑋時，很容易讓人覺得這位藥師兼創業者頗有距離感，但這位笑稱自己是個「女漢子」的藥師細談就會發現，楊家瑋其實為人熱情、心思細膩而條理分明，更是個金句連連的寶藏女子。

早在大學時期，楊家瑋就行動力超強、充滿了好奇心與嘗試勇氣的「狂野派」學生，主修從心理系轉營養、營養轉藥學，也為了親身體驗各種不同的工作性質，做過展場、活動服務等各式各樣的工讀，甚至曾經在EMBA考前報名處賣考前猜題。

▲Decent Rossi 藥師羅西安全洗沐保養創辦人楊家瑋個人檔案。（圖／NOWnews製）
▲Decent Rossi 藥師羅西安全洗沐保養創辦人楊家瑋個人檔案。（圖／NOWnews製）
進入職場的楊家瑋做過全職藥師、藥廠業務，到後來創立皮膚脆弱者專用的保養品品牌，都是她不斷刷新自我認知與定位的成果，她之所以想讓自己的品牌成為皮膚炎、癌症等患者的照顧生力軍，其實與25歲時脂漏性皮膚炎爆發的經驗息息相關。

深受皮膚炎困擾的楊家瑋更能體會這些皮膚脆弱者的痛苦與不易，當年病發的經驗，也讓她能夠更細膩的發現客戶需求。如今楊家瑋的品牌不只推出洗髮粉、洗顏慕絲、精華液等多種產品，並仍在不斷開發中，且為了真正的「照顧患者」，她也極力推廣「病患核心三角照護系統」。

此外，楊家瑋那一身正式卻又不會過於呆板的萬用裝束，實際上是節儉創業的證據之一，她曾提到自己的上衣其實是當年每件300元、一口氣掃貨15件後穿到現在，身上的西裝外套也是破了又補好再繼續穿。

對楊家瑋來說，「抬得起頭、彎得下腰」是活下來的關鍵法則，創業雖難，但她堅信，抱持著強烈使命感的人一定能在瞬息萬變的市場上存活下來。

如今知名航空公司的班機上也能見到楊家瑋的產品，而作為藥師與產品提供者，「協調」醫藥產合作、一同照顧患者是她給自己的定位，或許這位性格颯爽、一往無前的「狂野派」藥師，未來也將繼續讓發源於台灣的品牌邁向世界、扮演苦尋不到日常保養夥伴的皮膚疾病患者的暖心夥伴。

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