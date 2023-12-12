高雄港治安維護利器！高雄港務警察總隊新造高P65號警艇啟用祈福

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高P65號警艇啟用祈福儀式，有高雄港務分公司總工程司鄭智文、交通部航港局南部航務中心副主任許東男、財政部關務署高雄關副關務長高丁財、法務部調查局航業調查處高雄調查站主任鍾達振、內政部移民署國境事務大隊高雄港國境事務隊副隊長林雲龍、海軍左營後勤支援指揮部黃甫邦等人，以及海洋委員會海巡署第七巡防區指揮部、海巡署南部分署第五岸巡隊代表與會，共同見證高P65號警艇啟用，開啟守護高雄港水域的光輝時刻。
高雄港務警察總隊總隊長梁東山表示，該總隊警艇在高雄港區，除執行治安巡邏外，為因應高雄港埠旅運中心啟用，也針對大型郵輪進行航道維安，而今(112)年危險品船的航道維安，更高達3823航次。
梁東山說，該總隊有鑑於港區治安維護工作與日俱增，須逐年汰換老舊警艇，以符合勤務需求，此次啟用高P65號警艇，是由台灣港務公司高雄港務分公司挹注新台幣552萬元經費打造，於111年10月規劃、112年11月6日建造完成，於112年12月12日啟用，正式加入高雄港區海域安全維護工作。
梁東山指出，高P65號警艇是針對執勤需要全新設計、艙內裝修全面優化配置，並配有2具250P馬力引擎、四合一GPS航儀、歐洲變頻冷氣設備等，船速最高可達42節，為警艇建造樹立新里程碑。