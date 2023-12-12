不滿減薪！機師年底前將發動罷工投票　長榮航空回應了

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民航局則表示，上月已發文長榮航空，提醒業者多與員工溝通。民航局長林國顯上午亦分別聯繫長榮航空董事長林寶水與總經理孫嘉明，希望公司妥善處理此事。民航局尊重機師工會各項權利，但希望勞資雙方考量旅客權益，能理性溝通，儘速協調妥善方案。
對此，長榮航空傍晚發布聲明回應，針對機師薪資福利向來依據主客觀環境因素及整體營運狀況定期檢視，自2011年至目前為止，除2021年因全球疫情因素外，每年均進行年度調薪；此外，於2016年進行結構調薪，2018年更與機師工會針對多項薪資福利達成協議，如增設起落飛安獎金；2023年再次進行結構調薪外，亦調整外站津貼10%。以正機師為例，自2015年至2023年，月薪加薪幅度趨近10萬元，且尚不含交通津貼與外站津貼。工會以10年未調薪非事實說法誤導大眾，公司深感遺憾。
長榮航空重申，已於上週與機師工會會面時，亦針對2024年薪資結構及外站津貼充分說明調整方向及作法，並將於年底前公告實施。
長榮航空提到，基於永續經營，儲備機師人力未曾間斷，以優先招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師。且無論本、外籍均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務，「機師工會在不了解公司實際作業的情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，以不實言論試圖引發社會大眾恐慌，惡意詆毀公司信譽的抹黑行為，實屬偏頗」。
而有關機師工會提到六起地安事件，長榮航空解釋，其中三起事件分別發生在東京羽田、曼谷機場和馬尼拉機場，皆因其他外籍航空或地勤公司作業人員的人為疏失而所造成，已向肇事的航空公司與地勤公司究責與求償；另外三件則為長榮航太一起、長榮航勤二起地安事件，兩家公司均已採行積極的改善措施，以避免事件再次發生。
針對機師工會多次之不實中傷及指控，長榮航空再次呼籲請機師工會自制，切勿踰越法令以免自誤。