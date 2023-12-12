維護員工安全健康！台灣港務獲高市職場員工健康服務優良組獎
台灣港務公司獲高雄市政府衛生局辦理職場員工健康服務推動計畫優良組獎之殊榮，於今(12)日，在高雄萬豪酒店，所舉辦的112年健康餘命躍升歲末成果發表及頒獎典禮中，由該公司職業安全衛生處資深處長謝志男代表受獎，以資鼓勵。
記者黃守作／高雄報導
台灣港務公司總經理陳劭良表示，台灣港務公司大力推動職場員工健康服務工作，此次榮獲高雄市政府衛生局112年高雄市職場員工健康服務推動計畫優良組之獎項，是繼日前獲頒康健雜誌CHR健康企業公民白金獎第一名、勞動部職安署職業安全衛生管理系統績效審查，以及高雄市政府勞工局推行職業安全衛生優良單位及優良人員獎項等，再獲得此一殊榮，凸顯各界對於港務公司落實職場健康促進、服務績效的肯定。
行政副總經理盧展猷指出，員工的安全健康是公司永續經營不可或缺的企業理念，該公司積極推動員工參與政府公費癌症篩檢，並舉辦職場多元健康促進活動，如港務健康篩檢我最行抽獎活動、港務健康風一起動起來系列活動，包含減重、蔬醒生活飲食、有氧健身、健身房體驗及登山訓練等課程，讓員工自主健康管理及養成運動健身的良好習慣。
陳劭良說，在全球追求永續發展的趨勢下，未來港務公司在公司發展策略上，將持續順應聯合國SDGs永續發展目標，促進員工整體身心靈的健康，使員工成為「健康工作者」，發揮全方位的效能，並提升企業價值，繼續朝員工健康、企業有感、勞雇雙贏的目標邁進。