美廉社預估明年增百家加盟店　營業端加薪7至9%

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美聯社表示，有販售「美廉咖啡」的門市今年底前將達600家，佔總店數7成，同時上線「寄杯跨店取」服務。明年起所有門市，將全面提供咖啡服務。
邱光隆提到，為轉變體質著重商品結構，去年調整過程很辛苦，今年前3季營收雖下降9200萬元，但營業毛利多了8000多萬元，前3季每股賺1元，較去年同期相比呈現倍增。他表示，人員招募不易，不願貿然衝刺展店，為使營業端人事穩定，自明年3月1日起，將視職階調整薪資，漲幅會達7至9%。目前已有20至30家門店簽約於明年開出，實際會增加多少家門店仍不敢預估。
他透露，三商家購未來將有併購計畫，目前也正尋覓水平、垂直產業的併購機會，一旦合議，明年必定抓緊機會進行併購。
除了美廉社之外， 三商家購旗下藥妝品牌「Tomod’s特美事於今年11月在新店裕隆城開幕今年展店最大家的門市，延續運營火力，明年三商家購持有三友藥妝股份有限公司股份將達67%，目標年度展店12家，包含2家商場及10家社區型態的門市，會是三商家購另一項重要營收動能。
另外，主打台灣採購與環境友善的超市「心樸市集」，預計正擴大展店10家門市，不排除全台展店可能，鎖定樂齡市場，傳遞不老生活健康飲食及銀髮照護的購物理念。
總結新年度整體目標，「美廉社」加盟增百店、「特美事」走進社區、「心樸市集」樂齡購物新定義，2024年全力擴張三商家購零售市場的連鎖版圖。