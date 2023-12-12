上海「金領階層」也遭殃！分析：中國經濟寒冬超想像

美廉社預估明年增百家加盟店　營業端加薪7至9%

▲美廉社母公司三商家購今（12）日公布2024年度計畫，旗下「美廉社」加盟增百店、「Tomod’s特美事」走進社區、「心樸市集」樂齡購物新定義。（圖／NOWnews資料照）
▲美廉社母公司三商家購今（12）日公布2024年度計畫，旗下「美廉社」加盟增百店、「Tomod’s特美事」走進社區、「心樸市集」樂齡購物新定義。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

美廉社母公司三商家購今（12）日公布2024年度計畫，旗下「美廉社」加盟增百店、「Tomod’s特美事」走進社區、「心樸市集」樂齡購物新定義；三商家購董事總經理邱光隆強調，美廉社著重「商品結構優化」，不會貿然衝刺展店，考量招募不易，且為使營業端人事穩定，自明年3月1日起，將視職階調整薪資，加薪幅度會達7至9%。

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美廉社母公司三商家購今年合併營收截至11月，以突破128億元，美廉社店數達817家，預計將分階段改裝優化超過100家門市。三商家購董事總經理邱光隆指出，疫情過後，超市零售業「驚濤駭浪了一陣子」，旗下美廉社不求展店速度 ，主要著重在商品結構化，導入更多貼近消費者需求的服務，預估明年增加百家加盟店。

美聯社表示，有販售「美廉咖啡」的門市今年底前將達600家，佔總店數7成，同時上線「寄杯跨店取」服務。明年起所有門市，將全面提供咖啡服務。

邱光隆提到，為轉變體質著重商品結構，去年調整過程很辛苦，今年前3季營收雖下降9200萬元，但營業毛利多了8000多萬元，前3季每股賺1元，較去年同期相比呈現倍增。他表示，人員招募不易，不願貿然衝刺展店，為使營業端人事穩定，自明年3月1日起，將視職階調整薪資，漲幅會達7至9%。目前已有20至30家門店簽約於明年開出，實際會增加多少家門店仍不敢預估。

他透露，三商家購未來將有併購計畫，目前也正尋覓水平、垂直產業的併購機會，一旦合議，明年必定抓緊機會進行併購。

除了美廉社之外， 三商家購旗下藥妝品牌「Tomod’s特美事於今年11月在新店裕隆城開幕今年展店最大家的門市，延續運營火力，明年三商家購持有三友藥妝股份有限公司股份將達67%，目標年度展店12家，包含2家商場及10家社區型態的門市，會是三商家購另一項重要營收動能。

另外，主打台灣採購與環境友善的超市「心樸市集」，預計正擴大展店10家門市，不排除全台展店可能，鎖定樂齡市場，傳遞不老生活健康飲食及銀髮照護的購物理念。

總結新年度整體目標，「美廉社」加盟增百店、「特美事」走進社區、「心樸市集」樂齡購物新定義，2024年全力擴張三商家購零售市場的連鎖版圖。

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