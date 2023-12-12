日本自衛隊爆MeToo！3名自衛官性騷女同袍遭判刑　強制猥褻罪成立

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根據《NHK》報導，五之井里奈稱，當時在自衛隊上司的指示下，同袍澀谷修太郎、關根亮斗、木目澤佑輔等三人將她推倒並撫摸身體，她也告訴《BBC》當時有十幾名同袍在場，但沒有人阻止他們，反而很多人在旁嬉笑，而事件發生之前，她也幾乎每天都會經歷性騷擾，包含同袍談論她的身體、在其他人的視線下撫摸或摩擦她等；儘管，五之井里奈已經向她的上級報告此事，但最終申訴因為「無法獲得任何證詞」而被駁回。
報導指出，24歲的五之井里奈在去年決定將自己發生的事上傳到YouTube，成功引起公眾高度關注，她在請願書上收集了超過10萬個簽名，呼籲國防部調查這起案件；檢方最初將三人移送檢察機關，惟因證據不足而撤銷，三名嫌犯稱自己確實當時有用格鬥技壓制五之井里奈，但否認是出自猥褻等目的，強調自己無罪。
直到五之井里奈親自露臉拍片，以實際身份出面喚起社會關注後，檢方再度搜查才將三人起訴並向法院處2年刑期。福島地方法院審判長三浦隆昭在12日宣判，三名嫌犯有罪，並處以2年有期徒刑、緩刑4年。
後來陸上自衛隊也向她進行正式道歉，並發起了一項罕見的調查。官員稱，該部門發現了100多起其他騷擾投訴。五之井也因公開控訴遭性騷擾引爆日本自衛隊內的「MeToo」事件，於今年9月獲選美國時代雜誌（TIME）次世代百大人物與《BBC》的2023年全球百大女性名單之中。