海產帶夏乙薇回家稱「打牌」 吳宗憲突破盲點：雙人麻將怎麼打？
藝人海產日前被拍到帶夏乙薇回家過夜，2人一同上中天綜合台《小明星大跟班》還原經過，夏乙薇解釋：「我們一起在公司直播，播完就約了一些朋友去他家打麻將。」吳宗憲立馬虧他們：「雙人麻將怎麼打？」Sandy也幫腔：「到底有沒有摸到『二餅』嘛？」夏乙薇斬釘截鐵地否認：「完全不可能，他太矮了。」吳宗憲直虧：「也是啦，她以前都交往打籃球的。」但海產之前發單曲〈阿姨我不想努力了〉，竟然是寫給夏乙薇媽媽的定情曲，海產甚至還會傳裸照給夏乙薇媽媽看，讓眾人傻眼。
記者黃盈容/綜合報導
海產上節目抱怨夏乙薇見色忘友，「有一次她聽到原子少年要一起出去玩，寒流來硬要穿背心，結果出門一直抖，我外套要給她穿，她還嘴硬說很怕熱，後來她開始打噴嚏，原子少年要把襯衫脫給她，她馬上就搶去穿。」主持人吳宗憲覺得女為悅己者容並沒有不妥。
夏乙薇則反控海產不斷騷擾媽媽：「他來我們家吃飯會進廚房幫忙，我媽就覺得他很乖，問他要不要當她的乾兒子，但他竟然跟我媽說『阿姨，我想當的不只是你乾兒子而已』。」才知道原來海產之前發單曲《阿姨我不想努力了》，就是寫給夏乙薇媽媽的定情曲，夏乙薇不滿抱怨「他還會傳裸照給我媽看」，全場來賓聽聞後立馬抨擊海產的行為，海產則解釋只是在跟夏乙薇媽媽分享減重前後的對比照而已。
吳宗憲覺得海產和夏乙薇雖然吵吵鬧鬧，但像是在打情罵俏，聽聞2人稱被拍到只是一起打牌的故事後，吳宗憲也透露之前曝光兒子鹿希派和女友盧鼎惠合照的原因：「有天鹿希派說要帶女友一起吃飯，吃完飯以後，我覺得今天氣氛怪怪的，就說我們來合照一張，他們問為什麼，我說『萬一你們被偷拍，我這張先公開』，結果這張照片隔天就用上了，我又增加2萬多粉絲。」
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