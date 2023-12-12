橘色惡魔Pinway手作體驗驚呼 「橘式笑容」超卡哇伊
「橘色惡魔」上週在高雄的熱情吹奏颳起一陣橘色旋風，所到之處受到熱烈歡迎，高雄市政府為了讓橘高校的同學們留下美好回憶，昨特別在他們離開高雄前安排到青年局轄下Pinway8號倉庫體驗手作DIY皮件。同學們雀躍地排隊等著體驗壓印專屬「橘色惡魔」的限定版杯墊與鑰匙圈，看到成品後更驚呼「すごい！」（日文「好厲害」之意）露出超卡哇伊的「橘式笑容」，最後大家要離開Pinway時還手比愛心，感謝工作人員帶來這麼美好的體驗禮物。
記者蔡佳宏／高雄報導
為了迎接日本京都橘高校吹奏樂部來訪，昨青年局特別邀集駁二藝術特區8號倉庫 Pinway的進駐團隊「那個皮工作室」，準備專屬「橘色惡魔」圖文字樣的皮革壓印體驗，不僅有精美的流程小卡與教學影片讓學生們完整瞭解內容，更讓大家親自以皮革模具壓製個人限定伴手禮。學生們興奮地排隊等著體驗皮革壓印 DIY，過程中「おもしろい」（日文「有趣」之意）、「超かわいい」（日文「超可愛」之意）、「すごい」（日文「好厲害」之意）等驚呼聲此起彼落，完成後學生們更對成品愛不釋手，一直撫摸著自己壓印出的皮件紋理，開心地與作品拍照留念。
除了親手製作的DIY伴手禮，青年局局長張以理也特別致贈由青創團隊「森聚場」培植的鹿角蕨植物給帶隊的橘高校前理事長梅本裕先生，希望透過植物的生命力展現台日友好的真摯情誼與學生的青春活力。
張以理也與學生打成一片，向同學熱情介紹Pinway場館及高雄有趣景點，氣氛輕鬆活潑、笑聲不斷，張以理還分享了高雄型農研發的「好結果」旗山香蕉脆條，與同學們當場開吃，而橘高校的同學們嚐到這款由新鮮香蕉低溫乾燥製成的美味果乾時，又再度露出燦笑表示「美味しい」（日文「好吃」之意）。
青年局表示，橘高校的精彩演出讓高雄人感受到溫暖、熱情和專業，Pinway作為提供青年學子交流的青創空間，十分歡迎京都橘高校吹奏樂部同學參訪，也希望此行安排的體驗活動能帶給同學們美好回憶，希望將來同學們可以再訪高雄，好好感受這座城市的熱情與活力。