太扯了！傅小芸撞臉黃豪平女友 周宇柔打工遭滾水燙當場起水泡
「小桂綸鎂」傅小芸在民視8點檔《愛的榮耀》中飾演溫柔的護理師，這是她首次參演8點檔，和周宇柔共同拍戲也是第一次，覺得很新鮮，而且2人長超像，宛如雙胞胎。周宇柔這次挑戰了楚楚可憐的打工仔角色，但一出場就水逆骨折，令她想起10年前在飲料店打工時，被高溫的茶水燙到當場起水泡，還好現在疤痕已經淡化。
記者蔡依庭／綜合報導
傅小芸表示自己的台語還無法像其他演員那樣講得流利，因此得先以國語讀過劇本再翻譯成台語，最後努力消化吸收。拍攝已有一段時間，她笑稱自己是「慢郎中」，正在努力追趕著大家，雖然自己慢熱，但相信自己一定能越跑越快。
周宇柔表示，定裝後工作人員就說她和傅小芸很像，甚至工作人員猜測說製作人這樣安排可能跟接下來劇情有關聯，才會找這麼相似的演員，讓她本人很期待。在劇中，她和陳家逵老師撞在一塊，是很有趣的互動，她透露私下因劇團演出，跟陳家逵有更多話題聊天。
周宇柔這次有很大的突破，從上次悍勇的刑警變成無依無靠的打工仔。製作人要求她保持甜美溫柔的形象，但又與傅小芸有所區隔。周宇柔在劇中瘋狂打工的情節，讓她回想起自己的打工歷程，如飲料店、服飾店、咖啡廳、櫃姐，甚至做過電話推銷。
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