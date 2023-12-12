強勢美元已結束！專家估美明年下半年降息 台央行本周利率續凍
超級央行周登場，美國聯準會（Fed）及台灣央行本周五將公布利率決策，渣打銀行金融市場總處資深副總裁符銘財今（12）日指出，強勢美元已結束，美元指數115已是高點，美國不會再升息，台灣央行利率也會續凍，甚至明年下半年美國有機會降息，預估有2次共4碼的降息空間。不過，由於台美利差非常大，台灣甚至亞洲各央行應不至於立即跟進降息，倒是日本央行目前態度曖昧，明年負利率政策有機會退場，這也將決定美元是否出現另一波動修正。
記者顏真真／台北報導
符銘財分析，強勢美元應該已結束了，美元指數115應該是波段高點，但美元相對其他幣別仍占有很大的優勢，若市場出現個別風險事件，資金就回流到美元，造就美元的強勢。他說，先前美元之所以維持高水準，主要因日圓弱勢，由於日本央行態度曖昧，遲遲無法決定負利率是否退場，市場開始揣測明年可能退場，屆時美元可能有另一個波段修正。
至於日圓兌美元走勢，符銘財覺得日圓很難再出現像今年狂貶的走勢，預估將呈現逐季升值，明年第1季至第4季日圓兌美元將落在 145、140、135、130，而市場目前也聚焦本周美國聯準會利率決策及下周日本央行的貨幣政策，若日本央行立場沒有改變，日圓還有進一步貶值的可能，匯價變化還是很大。
符銘財也預估，明年歐美、亞洲央行可能在下半年啟動降息，上半年降息機率不大，降息幅度則取決於2大要件，一是消費者物價指數（CPI）下滑速度，還有經濟數據表現，他預估美國不會再升息，明年下半年有機會降息2次共4碼，而台灣及亞洲各央行應不至於立即跟進降息。