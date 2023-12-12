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特企／村樹集團多角化經營　打造藍海商機

▲村樹集團宣布「濯澄國際」正式啟航。（圖／品牌提供）
▲村樹集團宣布「濯澄國際」正式啟航。（圖／品牌提供）

本報訊

後疫時代各行各業產業衝擊，讓組織行銷通路及微商的新型商業模式嶄露頭角，村樹集團洞燭機先，觀察到消費者對於健康需求型態的轉變；看準許多上班族與全職媽媽期望透過斜槓開啟新事業的藍海商機，透過多角化經營，成功在集團六周年慶的今日，宣布業績突破六億元，帶領微電商以六六大順之姿，迎接下一個六年！

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健康新藍海　打造完整服務產業鏈

村樹集團業績創新高，其因在於將營養保健議題與創新營銷模式結合，讓消費者不僅關注健康，更能透過健康轉為經營者。過往此類型產業著重於保健食品，村樹集團開拓出更高視野，除了食品之外，打造自己研發團隊，開發出明星商品，促進「粒線體細胞活化」的「能量活化艙」，並與全台美學SPA會館進行異業合作，深度創造健康客製化服務；在廣度方面，也將產品拓展到美業，結合生醫、教學及內衣等產業，串聯供應鏈、通路商與實體店家，一條龍完整服務。集團在疫情後，積極恢復各項計畫，深耕台灣拓展國際，村樹創辦人王黃盈盈表示：「在這個充滿挑戰的時代，村樹集團不斷求新求變，朝向多角化的經營發展，在疫情後結合天、地、人、網最新商業模式，引爆臺灣及全球；6年來已在世界各地嶄露頭角，成為行業中的領頭羊。」

集團生醫奠基　發展多角化經營

村樹集團藉由生醫奠定基礎，「村樹生醫」以強大的研發團隊，研究人體粒線體修護以及相關應用，提供不同於同業的獨家專利產品與服務；再透過「村樹國際」主打大健康市場之營養食品行銷，發展零售、投資與微商。而「村樹廈門」則是進而發展國際，專營國外市場之貿易及對接合作項目，其中國登陸計畫及東南亞南向計畫，也都陸續斬獲不斐成果；「童顏無紀」更開啟外在美的服務與行銷，分為童顏無紀美學苑及童顏微電商兩大體系，作為教育據點的美學苑，目前已遍及新竹、台中、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭等八個地區。

六六展大順　推出0元創業計畫

村樹集團在今日六周年慶上，帶來祥獅獻瑞與多場精彩活動，甚至祭出BMW轎車等大獎；不僅是犒賞所有會員過去一年來的辛勞，更為了攜手未來奠定合作根基、於明年六月送出豪宅。在大會上王黃盈盈董事長欣喜宣布「濯澄國際」正式啟航！她表示：「目前集團正積極栽培年輕夥伴面向世界各地市場！」濯澄國際由一群年輕人集合創意的平台，主打便利、實用以及回饋方式，讓平台上使用者都能夠享有利潤獲益。為了展現「千城萬點」計畫、接軌國際的決心，村樹集團未來預計在泰國、柬埔寨等國成立新據點；並預計推出「0元創業計畫」，讓更多人能夠0元無痛、線上創業，透過「健康」，打造自己的完美事業與幸福人生！

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