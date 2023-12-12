Google相簿存4類照片恐停權　老司機一刪隔天20年帳號遭封鎖

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Dcard有網友以「Google 相簿很危險」為題發文，提醒其他用戶，如果上傳「血腥、暴力、色情、恐怖主義」四大類型的照片可能會被鎖Google帳號。有人點出是因為「兒少性剝削內容」所以被刪帳號。原Po回應補充「只要色情內容就會鎖，有人解剖課照片存裡面也被刪帳號。」也人指出拍小孩病灶給醫生看也被鎖，甚至直接檔案不見的也有。
另有網友因看到原Po的勸世文後，便開始整理自己雲端內可疑內容，主動把影片都刪除，不料竟出事，隔天就收到帳號被停用的訊息，不只雲端被封，用了20年的Gmail帳戶也一起被砍。還有人10年來在Google上的東西全部不見，網友哭：「幾乎是人生重來的感覺，一片空白，真的很痛！」有人點出感覺「原本沒事，開始刪才出事」，苦主回文表示「可能是跟線上打開影片、下載有關係，做這些動作的同時可能也在被掃，建議直接刪光，或下載到本機再確認搞不好沒事。」
事實上Google 為打擊線上兒少性虐待內容，採取了不少措施，包括採用自動偵測技術和人工審查機制，以及仰賴使用者和第三方 (例如非政府組織) 提出檢舉，藉此偵測、移除及回報平台上的兒少性虐待內容。而到目前為止至少有近26萬帳號因此遭到停權，其中又以印尼、印度、巴西、美國、俄羅斯等為遭停權最多的國家。