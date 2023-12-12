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Google相簿存4類照片恐停權　老司機一刪隔天20年帳號遭封鎖

▲Google相簿功能強大，同時也有許多保護機制，其中為打擊線上兒少性虐待內容，採取了不少措施，包括採用自動偵測技術和人工審查機制，一經查獲「血腥、暴力、色情、恐怖主義」等，有可能會直接封鎖帳號。(圖／翻攝官方YT)
▲Google相簿功能強大，同時也有許多保護機制，其中為打擊線上兒少性虐待內容，採取了不少措施，包括採用自動偵測技術和人工審查機制，一經查獲「血腥、暴力、色情、恐怖主義」等，有可能會直接封鎖帳號。(圖／翻攝官方YT)

記者周淑萍/綜合報導

早期Google相簿因沒有容量限制因此成為民眾備份照片的雲端空間，2021年年中開始限制容量，卻因為使用習慣已經養成，許多人甘願付費買大空間繼續存照片、影片。但如果上傳Google相簿內有和「血腥、暴力、色情、恐怖主義」等4大類型，若經過系統辨識，可能帳號會直接停權。但辨識的標準似乎還沒有一致性，Dcard上有網友分享，拍自己小孩病灶要給醫生看也被鎖。還有人一整理完「壞壞」的影片後，用了20年的帳號馬上被刪，且申訴無望。網友建議想要備份，自架NAS才是最有保障的方式。

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Dcard有網友以「Google 相簿很危險」為題發文，提醒其他用戶，如果上傳「血腥、暴力、色情、恐怖主義」四大類型的照片可能會被鎖Google帳號。有人點出是因為「兒少性剝削內容」所以被刪帳號。原Po回應補充「只要色情內容就會鎖，有人解剖課照片存裡面也被刪帳號。」也人指出拍小孩病灶給醫生看也被鎖，甚至直接檔案不見的也有。

▲Google相簿主打自動備份與刪除，一年締造２億使用者。（圖／翻攝自google play）
▲有網友因看到勸世文便手動清理相簿內的照片、影片，不料，隔天20年的帳號就被封了。（圖／翻攝自google play）
另有網友因看到原Po的勸世文後，便開始整理自己雲端內可疑內容，主動把影片都刪除，不料竟出事，隔天就收到帳號被停用的訊息，不只雲端被封，用了20年的Gmail帳戶也一起被砍。還有人10年來在Google上的東西全部不見，網友哭：「幾乎是人生重來的感覺，一片空白，真的很痛！」有人點出感覺「原本沒事，開始刪才出事」，苦主回文表示「可能是跟線上打開影片、下載有關係，做這些動作的同時可能也在被掃，建議直接刪光，或下載到本機再確認搞不好沒事。」


事實上Google 為打擊線上兒少性虐待內容，採取了不少措施，包括採用自動偵測技術和人工審查機制，以及仰賴使用者和第三方 (例如非政府組織) 提出檢舉，藉此偵測、移除及回報平台上的兒少性虐待內容。而到目前為止至少有近26萬帳號因此遭到停權，其中又以印尼、印度、巴西、美國、俄羅斯等為遭停權最多的國家。

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