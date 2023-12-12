故障車司機路肩狂揮手！雪隧追撞車禍釀1死 驚悚撞擊當下畫面曝
國道5號北上21.8公里路段雪山隧道，今（12）日清晨3時許發生一起追撞死亡車禍，當時一輛小貨車因故障停在內側車道，41歲江姓貨車司機下車，趕緊在旁揮手示意來車，同時聯絡1968，沒想到還來不及擺放三角錐，後方一台白色自小客車疑未注意車前狀況，當場高速撞了上去，47歲葉姓男駕駛頭部受重創，經送醫急救後仍宣告不治，事故當下的監視器畫面也曝光。
記者林莞茜／綜合報導
根據畫面可以看到，當時江姓司機因貨車故障，開啟雙黃燈警示燈，並下車站在路旁向後方來車揮手示警，同時撥打電話通知拖吊，但還放上三角錐之前，一部白色營業小客車見狀未減速，仍直直往前行，江姓司機只好更大力猛揮，卻依舊阻止不了撞車意外。
由於撞擊力道過猛，白車車頭全毀、葉男受困車內，當場失去呼吸心跳，而目擊追撞一幕的江姓司機，見狀嚇傻倒退了幾步，傻在原地幾秒後，直接走到車道上，再次示意後方來車，以免釀成更大傷亡。
警消獲報後趕到現場，使用破壞機具救出葉男，並將他送礁溪杏和醫院急救，但葉男因傷勢過重，在5時31分宣告不治。江姓貨車司機無酒駕，葉男則因送醫時抽不到血無法檢測，後續還有待相驗及法醫釐清。