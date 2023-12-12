柯文哲批賴清德中捷到南投政見「不用大腦」　兩縣府尷尬了

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但尷尬的是，台中捷運延伸到南投、彰化，正是近來選舉的中部熱門話題，3縣市皆為藍營女性縣市長，且同樣支持延伸案。日前台中市長盧秀燕怒轟賴清德對南投延伸案開「芭樂票」，兌現遙遙無期，南投縣政府昨天則主動發新聞稿，強調早在縣長許淑華擔任立委時，即要求行政院及交通部協助台中捷運延伸南投、鐵道集集支線濁水站延伸至南投市區，希望形成完整的南投路網系統。
縣府並提出公文，證實交通部已於今年2月6 日同意補助近900萬元經費，由縣府辦理「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」，還喊話「請蔡培慧立委不要將縣府公務人員及其他民意代表的努力，全納為自己的成績」。
正當地方藍綠陣營為爭取台中捷運橘線延伸到草屯的評估案，各自標榜是自己功勞，柯文哲一句南投蓋捷運「不用大腦」，被打到的不只賴清德一人。立場尷尬的南投縣政府，今稍早低調表示「為維持行政中立，不會針對總統參選人的政見及發言發表看法」。
彰化縣政府則表示，對於中部生活圈捷運路網的概念，柯文哲顯然需再惡補。營運中的中捷綠線延伸到彰化，跟尚未動工的中捷延伸至南投是有區別的，彰化市民已啟動連署救彰化捷運，縣府也希望中央盡快核定綠線延伸彰化案。
台中市政府交通局長葉昭甫表示，中彰投已經是大生活圈，南投和彰化的交通不可能自成一格，交通部也已補助彰化、南投各自進行路網規劃案。未來捷運是否向外延伸，必須依著計劃步調往前走，很可惜每次到了選舉就成話題焦點、選後卻船過水無痕。
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