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草莓台語不是叫刺波！專家認了「正確念法有2種」　誤解真相曝光

▲草莓真正的台語念法不是「刺波」（tshì-pho），而是另有其他兩種正確讀音。（圖／Unsplash）
▲草莓真正的台語念法不是「刺波」（tshì-pho），而是另有其他兩種正確讀音。（圖／Unsplash）

記者潘毅／綜合報導

台灣市面上有各式各樣的蔬菜水果，許多長輩也都習慣以台語來做為代稱。但你知道「草莓」真正的台語念法不是「刺波」（tshì-pho）嗎？文化部今（12）日就發文分享了兩種正確的草莓台語念法，並解釋了產生誤會的真實原因。

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「台灣常見的冬令蔬果台語，大家知道哪些呢？」文化部今（12）日發文表示，為了讓大家可以在市場用親切的台語與市場老闆採購蔬果，特別整理幾個「特殊」臺灣冬令蔬果，讓民眾下次開口前不打結。

📍冬令蔬果台語念法大集合

🍓 草莓｜草莓 tsháu-m̂
產季－約每年12月至隔年4月

草莓的台語讀音為 tsháu-m̂，也有許多人唸做 tsháu-muê，其「莓」字的唸法不同來自於台語「白話音」與「文言音」的差異。
另一種大家也常聽到的 #刺波（tshì-pho）念法，其實主要是稱呼山林、鄉野郊外所看見的野草莓，因看似一顆一顆組成又帶有刺毛而得名，與草莓是同科不同屬的親戚。

▲市售常見的聖女番茄以及玉女番茄該怎麼區分？內行人曝分辨的關鍵點。（示意圖／取自pixabay）
▲番茄讀音曾由英文轉日文再化作台語的音譯。（示意圖／取自pixabay）
🍅 番茄｜柑仔蜜 kam-á-bi̍t／臭柿仔 tshàu-khī-á
產季－約每年11月至隔年4月

把番茄唸作トマト（thoo-má-tooh）這個由英文轉日文再化作台語的音譯或者 臭柿仔（tshàu-khī-á）時，對方就會一耳聽出你來自臺灣中北部，因為臺灣南部大部分的地方都把番茄唸作 柑仔蜜（kam-á-bi̍t）。

🥬 菠菜｜菠薐仔 pue-lîng-á
產季－約每年11月至隔年4月
大家逢年過節吃的長年菜 是「芥菜」還是「菠菜」呢？據《臺灣通史》農業志中記載：「菠薐：種出西域頗陵國，誤為菠薐，或稱赤根菜，臺南謂之長年菜，以度歲須食之也」。 雖然大部分的家庭都有相同的習俗，但南北部卻是食用完全不同的蔬菜。

▲菠菜的台語唸法為「菠薐仔（飛龍菜） pue-lîng -á」。（圖／翻攝自臺北農產臉書）
▲菠菜的台語唸法為「菠薐仔（飛龍菜） pue-lîng -á」。（圖／翻攝自臺北農產臉書）
最後文化部也表示，各地方鄉鎮也發展各自不同的腔調與詞彙，從一個人口中說的語言便能感受不同的文化背景與故事，「無論你說的是哪種母語，下次不妨也試著用母語逛市場，來場最親切的採購體驗！」

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