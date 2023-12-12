草莓台語不是叫刺波！專家認了「正確念法有2種」　誤解真相曝光

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📍冬令蔬果台語念法大集合
🍓 草莓｜草莓 tsháu-m̂
產季－約每年12月至隔年4月
草莓的台語讀音為 tsháu-m̂，也有許多人唸做 tsháu-muê，其「莓」字的唸法不同來自於台語「白話音」與「文言音」的差異。
另一種大家也常聽到的 #刺波（tshì-pho）念法，其實主要是稱呼山林、鄉野郊外所看見的野草莓，因看似一顆一顆組成又帶有刺毛而得名，與草莓是同科不同屬的親戚。
🍅 番茄｜柑仔蜜 kam-á-bi̍t／臭柿仔 tshàu-khī-á
產季－約每年11月至隔年4月
把番茄唸作トマト（thoo-má-tooh）這個由英文轉日文再化作台語的音譯或者 臭柿仔（tshàu-khī-á）時，對方就會一耳聽出你來自臺灣中北部，因為臺灣南部大部分的地方都把番茄唸作 柑仔蜜（kam-á-bi̍t）。
🥬 菠菜｜菠薐仔 pue-lîng-á
產季－約每年11月至隔年4月
大家逢年過節吃的長年菜 是「芥菜」還是「菠菜」呢？據《臺灣通史》農業志中記載：「菠薐：種出西域頗陵國，誤為菠薐，或稱赤根菜，臺南謂之長年菜，以度歲須食之也」。 雖然大部分的家庭都有相同的習俗，但南北部卻是食用完全不同的蔬菜。
最後文化部也表示，各地方鄉鎮也發展各自不同的腔調與詞彙，從一個人口中說的語言便能感受不同的文化背景與故事，「無論你說的是哪種母語，下次不妨也試著用母語逛市場，來場最親切的採購體驗！」