周杰倫泰國開唱創紀錄！2場演唱會狂吸7萬人 天王獻出人生第一次
天王周杰倫的「嘉年華」世界巡迴演唱會，近日在泰國曼谷拉加曼加拉國家體育場（Rajamangala National Stadium）圓滿落幕，光是泰國場的演唱會就累積了7萬粉絲，不僅是首位在該場地開唱的華語男歌手，還創下了在泰國開唱累積最多觀眾紀錄的歌手。
記者吳雨婕／綜合報導
演唱會上周杰倫一襲俐落優雅的服裝受到粉絲的矚目，原來這是知名時尚品牌藝術總監Kim Jones為周杰倫量身打造的舞台演出服，品牌也於今（12）日宣布周杰倫成為品牌的全球代言人，引人注意的是，這是周杰倫第一次為時尚精品代言，也是該時尚品牌有史以來第一位華人擔任全球品牌代言人。
周杰倫睽違20年再度來到泰國開唱，演唱會的安排令人驚呼連連，不僅演唱會的訂製服超吸睛，絢麗的舞台燈光也是粉絲關注的焦點，在泰國2場的演唱會一共累積7萬名粉絲。而周杰倫也是首位在泰國曼谷拉加曼加拉國家體育場（Rajamangala National Stadium）開唱的華語天王，創下在泰國開唱累積最多觀眾紀錄的華語歌手。
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