中共「三中全會」遲遲未開！分析：習近平與各方意見難達共識

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曾銳生表示，中國經濟處境上次這麼疲軟已經是30多年了，「那是1988、1989年初的時候，經濟非常弱，充滿問題，因此需要更多的考慮，需要更多的時間。我不是為習近平辯護，或者說他做的是正確的。但這並不那麼難於理解。」
對於至今還沒召開三中全會，他認為如今中共領導層已經是「最高領導執政」，因此習近平若說還沒到時間，「其他人誰會敢跟他說，你沒有達到西方記者11月或10月舉行三中全會的期待？」
獨立時評人蔡慎坤則指出，北京方面綜合徵求了全體中委和省部級領導意見，其中最集中的三個方面包含「檢討戰狼外交得失，與歐美恢復友好合作關係，止住外資外企撤出的勢頭，並穩住就業」、「房地產大幅鬆綁，取消三條紅線，允許地方因地制宜出台促銷政策」、「對民營經濟和民族資本，要進一步明確其合法地位，取消歧視政策，享受與中央企業、國家企業的同等待遇，盡快恢復經濟活力，提振股市信心」，而這些意見則與習近平初衷大相逕庭，短期內無法形成共識，三中全會只能往後推遲。
曾銳生教授提到，中國經濟許多結構性問題無論是不是習近平執政都會存在，但過去十年的政策讓形勢更嚴峻，若三中全會成功召開是否能推出應對中國經濟問題的政策還有待觀察，「習近平對市場的態度一直是非常明確的，他要市場出成果出效果，但是在共產黨的領導下，這在根本上是自相矛盾的。」