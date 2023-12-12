鐵路地下化騰空廊道都市願景競圖 市府廣納年輕人創意讓桃園更美
桃園鐵路地下化後，將空出桃園至中壢約16公里廊道，市府舉辦競圖活動並邀請全國大專院校設計學系參與，廣納年輕人對於鐵路廊道的諸多創意，讓年輕朋友發揮對桃園2050年的無限想像。桃園市長張善政今（12）日下午前往綜合會議廳，出席「2050桃園鐵路騰空廊道都市願景競圖」頒獎典禮，張善政親自揭曉前三名得獎作品，並頒發獎狀和獎金表揚獲獎學生。張善政表示，此次得獎的37件作品都非常優秀，將為日後廊道的空間設計提供更多創意與刺激，讓未來的桃園變得不一樣、變得更美。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，他上任後希望改善桃園各區的市容，已指示都發、工務、水務等工程相關單位，無論短期或長期工程，都應考量長期效益，並在施作建設的同時兼顧市容美觀，讓新的設計願景能夠實現，讓桃園更美麗，此次活動將2050年作為比賽年限，為呼應長期建設的理念，邀請年輕人共同打造桃園城市的無限可能。
張善政也提到，近期市府舉辦「2023桃園市城市圍籬美學競圖」，以施工圍籬為主題，舉辦美化設計競圖，獲選作品將無條件釋出提供建設公司或市府公共工程的營造商，把創意圖案運用於施工圍籬，未來民眾路過時，猶如步行在小畫廊中，可以邊走邊觀賞，讓施工建造的過渡期也有賞心悅目的景象。
競圖評審長中原大學設計學院院長趙家麟表示，學生競圖最大的價值在於實驗性及理想性，學生猶如淨土，不受經費、法規等現實框架影響，所呈現的作品能給予政府更多想像。
都發局長江南志表示，本次競圖比賽分為「空間規劃組」和「多元媒材創作組」，有來自中原、銘傳、逢甲、輔大、淡江、健行科大、勤益科大、北科大、臺科大、成大等全台10所大學共計101個團隊參賽，市府聘請14位相關領域專家，經歷2天審慎評審，選出37件得獎作品，前3名更是經過專家們激烈討論，最終透過表決才脫穎而出，「空間規劃組」首獎為逢甲大學建築系吳喬茵、廖翊妤同學作品《液態森林》、「多元媒材創作組」首獎為中原大學商業設計系王湘媛同學作品《任意門》；本次首獎可獲頒8萬元獎金，第二、三名則可分別獲頒4萬元、2萬元獎金。本次獲獎優秀作品自即（12）日起至19日，在桃園市政府1樓川堂展出，歡迎市民朋友參觀。