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西門町被擠爆！橘色惡魔壓軸踩街近1小時　中文喊謝謝、我愛台灣

▲「橘色惡魔」傍晚於西門町快閃遊行演奏，邊奏邊跳快1小時超震撼。（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》直播畫面）
▲「橘色惡魔」傍晚於西門町快閃遊行演奏，邊奏邊跳快1小時超震撼。（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》直播畫面）

記者李琦瑋／台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部今年二度訪台，繼10日在高雄首站演出後，今（12）日快閃富士大飯店、與北一女樂儀旗隊同台較勁後，傍晚在西門町舉行壓軸快閃、最後一場免費公開演出，也是來台首場踩街演出，邊奏邊跳遊行約700公尺，震撼在場民眾。

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▲「橘色惡魔」傍晚於西門町快閃遊行演奏，邊奏邊跳快1小時超震撼。（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》直播畫面）
▲「橘色惡魔」傍晚於西門町快閃遊行演奏，邊奏邊跳快1小時超震撼。（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》直播畫面）
京都橘高校吹奏樂部的邊跳邊奏樂方式驚豔國際，成為日本吹奏樂的代表之一，經常受邀到各地演出，身為橘粉，一定都對橘色惡魔在日本商店街行進演出的畫面不陌生，許多人更是在網路上看到相關影片而入坑，今天他們仿照日本商店街演出形式，來到西門町，獻上在台首次的踩街演出。

橘色惡魔今天傍晚6點半，在西門町帶來長距離行進式演奏，從in 89豪華影城出發，行經武昌街右轉漢中街，一直走到西門捷運6號出口的彩虹地景，兩旁都是店家和圍觀人群，學生們攜帶樂器以整齊的步伐，邊奏邊跳邊行進約30分鐘，臉不紅氣不喘，就連吹奏時都還能綻放燦爛微笑，場邊民眾驚呼連連。

▲橘色惡魔就連吹奏時都還能綻放燦爛微笑。（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》直播畫面）
▲橘色惡魔就連吹奏時都還能綻放燦爛微笑。（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》直播畫面）
遊行更是帶來一連串11首樂曲，Down by the riberside、We are confidence man、ひとりぼっちの晩餐会（Be our guest）、We’re All in This Together、オーシャンゼリゼ（Les Champs-Élysées）、マンボNo.5（Mambo Nº 5）、ハイ・ホー（Heigh-Ho）、アメリカンパトロール２（American Patrol 2）、ディープパープルメドレー（Deep Purple Medley）、星に願いを（When You Wish Upon a Star）、トリステーザ（Tristeza）。

▲演出結束後，橘色惡魔對著觀眾，齊聲大喊「謝謝，我愛台灣」。（圖／翻攝自文化總會直播影片）
▲演出結束後，橘色惡魔對著觀眾，齊聲大喊「謝謝，我愛台灣」。（圖／翻攝自文化總會直播畫面）
約7點遊行告一段落，中場休息後，橘色惡魔7點半前進西門紅樓北廣場進行定點演出，共帶來3首樂曲，Up town funk、マイ・ウェイ（My way），並以最魔性夢幻的成名曲「Sing Sing Sing」作為壓軸歌曲，活潑歡樂的曲風配上誇張舞蹈，吸引紅樓前滿滿人潮搶拍，演出結束，橘色惡魔對著觀眾，齊聲大喊「謝謝，我愛台灣」，眾人報以熱烈掌聲，並高喊「Bravo、安可、さいこうです（太棒了）！」 

▲橘色惡魔快閃西門町，紅樓前擠滿人潮。（圖／翻攝自文化總會直播畫面）
▲橘色惡魔快閃西門町，紅樓前擠滿人潮。（圖／翻攝自文化總會直播畫面）
結束一天3場的鐵人行程後，橘色惡魔明天將暫時休息、準備14日晚間在國家音樂廳的演出，「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台音樂會」是橘高校吹奏樂部首次在台舉辦的售票音樂會，啟售10分鐘內便已全數完售；接著15日下午就會飛離台灣。

直播／橘色惡魔快閃西門町！40分鐘行進式演奏遊行　紅樓前擠滿人

獨／連2場演出真的餓了！橘色惡魔逛北一女園遊會開吃、最愛這攤

影／萬人湧入北一女！橘色惡魔與小綠綠再合體　驚喜演奏金獎組曲

獨／橘色惡魔登北一女校慶！小綠綠送禮應援：期待再見面

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