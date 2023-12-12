西門町被擠爆！橘色惡魔壓軸踩街近1小時　中文喊謝謝、我愛台灣

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橘色惡魔今天傍晚6點半，在西門町帶來長距離行進式演奏，從in 89豪華影城出發，行經武昌街右轉漢中街，一直走到西門捷運6號出口的彩虹地景，兩旁都是店家和圍觀人群，學生們攜帶樂器以整齊的步伐，邊奏邊跳邊行進約30分鐘，臉不紅氣不喘，就連吹奏時都還能綻放燦爛微笑，場邊民眾驚呼連連。
遊行更是帶來一連串11首樂曲，Down by the riberside、We are confidence man、ひとりぼっちの晩餐会（Be our guest）、We’re All in This Together、オーシャンゼリゼ（Les Champs-Élysées）、マンボNo.5（Mambo Nº 5）、ハイ・ホー（Heigh-Ho）、アメリカンパトロール２（American Patrol 2）、ディープパープルメドレー（Deep Purple Medley）、星に願いを（When You Wish Upon a Star）、トリステーザ（Tristeza）。
約7點遊行告一段落，中場休息後，橘色惡魔7點半前進西門紅樓北廣場進行定點演出，共帶來3首樂曲，Up town funk、マイ・ウェイ（My way），並以最魔性夢幻的成名曲「Sing Sing Sing」作為壓軸歌曲，活潑歡樂的曲風配上誇張舞蹈，吸引紅樓前滿滿人潮搶拍，演出結束，橘色惡魔對著觀眾，齊聲大喊「謝謝，我愛台灣」，眾人報以熱烈掌聲，並高喊「Bravo、安可、さいこうです（太棒了）！」
結束一天3場的鐵人行程後，橘色惡魔明天將暫時休息、準備14日晚間在國家音樂廳的演出，「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台音樂會」是橘高校吹奏樂部首次在台舉辦的售票音樂會，啟售10分鐘內便已全數完售；接著15日下午就會飛離台灣。