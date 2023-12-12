認同「務實的台獨工作者」？蕭美琴：維持現狀是最大公約數
民進黨副總統候選人蕭美琴今（12）日出席由《NOWnews今日新聞》與政治大學合辦的「政治大學青年與副總統候選人座談」，進入提問環節時，學生提問民進黨總統候選人賴清德曾自稱是「務實的台獨工作者」，被問及對此的態度為何；蕭美琴回應，台灣面臨複雜的國際情勢，總統蔡英文與副總統賴清德主張就是維持現狀，這也是國際最大公約數，強調台灣8成民意同樣是希望維持現狀，候選人要為此提出自己的主張。
記者陳威叡／台北報導
蕭美琴今日出席《NOWnews今日新聞》與政治大學合辦的「政治大學青年與副總統候選人座談」，進入提問環節時，被問及賴清德曾被提及「務實的台獨工作者」，而自己的立場為何；蕭美琴表示，自己開始從政的時候，台獨仍是有點禁忌的話題，在美國求學期看到一些書籍，也都是早年台灣被禁的書，現今時空背景不同，上一代的成長過程與現在都不一樣。
蕭美琴說，面臨複雜的世界環境，總統蔡英文稱現在國際環境社會就是維持現狀，賴清德也表示，維持現狀就是國際最大公約數。台灣跟國際社會要找到大家接受的最大公約數，能在這樣的基礎上，爭取更多國際社會及友人支持，且這幾年支持的力道也越來越強。
蕭美琴指出，維持現狀是賴蕭配的主張，但中國或對手卻喜歡持續分化社會並製造對立的語言，強調台灣8成民意同樣是希望維持現狀，這也是候選人要對此提出自己的主張。