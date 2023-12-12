號召一起當護國者！蘇巧慧推「護國有我鑰匙圈」　找蘇貞昌來代言

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蘇巧慧提到，民進黨執政以來，不管是在經濟、外交、建設上，都交出十分亮眼的成績，這些成果不但是整個執政團隊的努力，也是因為有許多人的默默付出與支持才能夠達成，大家都有機會成為守護台灣的一份子，所以這次選戰中才會喊出「守護台灣、護國有我」，希望能夠透過護國有我鑰匙圈，呼籲大家一起來當「護國者」，並且一起支持讓台灣能夠繼續向前，持續迎向世界的民進黨。
蘇巧慧說，這次邀請到蘇貞昌與兩位辦公室的年輕同仁一起替護國有我鑰匙圈代言，不僅是因為蘇貞昌本身就是「守護台灣、護國有我」的最佳代表，更是想傳達不分年紀，人人都是護國者的意義，最後的拍攝成品也讓大家非常滿意，蘇貞昌與年輕助理跨世代的搭配，讓護國有我鑰匙圈變成時尚單品，非常吸引人，期盼掀起一波兌換熱潮。
蘇巧慧辦公室指出，這次推出的護國有我鑰匙圈已是蘇巧慧第三波的募款小物，在此之前蘇巧慧就已經跟樹林在地廠商合作，推出永續材質的POLO衫，還找來鶯歌子弟亞運金牌拳擊選手林郁婷與台灣第一位棒球女主審劉柏君一起宣傳。蘇巧慧則說，很高興在過去7年多來的努力被大家肯定，才能邀請到不同領域的夥伴，一起推出募款小物。
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