嘉市推「嘉義廟思」 串聯12廟宇帶動「嘉式」觀光潮
迎接疫情解封後蓬勃的國旅商機，嘉義市府以「嘉義廟思MUSES在桃城」為主題，串聯12家廟宇，透過一系列廟宇聯名活動、教育走讀及文創導入，開拓廟宇觀光新亮點，今天由黃敏惠市長發佈。黄市長歡迎全國遊客及國際觀光客，來嘉義市「看大廟、賞文化、吃美食、聊永續」，創造「香客換遊客、遊客換商機」的城市觀光願景。
記者金武鳯/綜合報導
嘉義市建城逾320年，擁有豐富文化底蘊，其中百年廟宇林立，更是嘉義珍貴文化資產，在廟宇還能發現國寶級文物，如城隍廟百年神轎、慈龍寺林玉山創作的濕壁畫等。為了讓年輕世代藉由廟宇文化，探尋先人蓽路藍縷生活軌跡，以及人文歷史典故，拉近與年輕世代距離，特別結合三方向開發廟宇觀光遊程。其一是，導入文創及商品開發，例如針對仁武宮、嘉邑鎮天宮、鎮南聖神宮、嘉義文財殿等四大宮廟，注入藝術文化，打造獨一無二的文創商品，讓走訪宮廟多了年輕化亮點。
科技化時代，即使百年廟宇也要跟上腳步。此次，就針對王靈宮及城隍廟進行科技加值與數位導入，除開發實境解謎商品及遊戲包，更輔導九華山地藏庵光影展演《大願》，結合廟宇特色的創新光雕投影，打造嘉義新打卡景點。另外，關廂境廟則運用LINE作為數位導覽系統，介紹廟內神尊文物、民眾可搭配參拜教學與集點活動，輕鬆來一趟廟宇探索之旅。
黃市長表示，形象升級與跨域合作是輔導宮廟觀光升級第三招，包括北門口先天宮及嘉義慈濟宮扣合108課綱，邀請在地學子透過走讀與創作，引導以不同的視野帶領認識家鄉廟宇。另亦協助慈龍寺及龍安宮與洲際飯店-嘉義智選假日酒店，合作設計超有廟味的果乾房物小禮，搶攻飯店市場。
為展現廟宇觀光開發成果，嘉義市今(12日)舉辦發佈會，黃敏惠市長感謝合作的輔導團隊、樂檸漢堡、嘉義智選假日酒店，以及12座經典廟宇齊心打造不同的「嘉式觀光」，讓來到嘉義市旅人感受獨特文化之美。黃市長表示，嘉義市的廟宇不僅擁有豐富的人文史蹟，也是信仰中心及凝聚地方情感的重要場域，包含在廟埕前聽長輩講古、欣賞廟宇建築藝術等，這些都是嘉義人美好的回憶。
黃市長希望藉此挖掘廟宇蘊藏的宗教文化，運用文創設計、數位導入及跨域合作，串聯起嘉義市各廟宇的經典，喚起年輕朋友了解文化及信仰的內涵，讓世界看到這座很小、卻很有力量的永續城市。更多資訊祥見官方FB「嘉義市廟宇文創計畫」http://pili.app/fb/SPkBwIff