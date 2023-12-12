喊話挺美德配！蕭美琴說投給賴蕭配3理由 「不是最完美但最好」
民進黨副總統候選人蕭美琴今（12）日出席由《NOWnews今日新聞》與政治大學合辦的「政治大學青年與副總統候選人座談」，現場吸引爆滿學生到場參加，進入提問環節時，被問及她曾說過「賴蕭配」是最好的，有什麼理由說服選民支持。蕭美琴說，首先自己跟副總統賴清德歷練最完整，其次是3位總統候選人都擔任過市長，賴清德過去成績獲人民肯定，但是也強調自己當時是說「賴蕭配是最好的，但不是最完美的」，永遠有進步的空間。
記者陳威叡／台北報導
蕭美琴今日出席由《NOWnews今日新聞》與政治大學合辦的「政治大學青年與副總統候選人座談」，被問及受訪曾稱「賴蕭配」是最好，有什麼理由說服選民支持。對此蕭美琴，自己跟副總統賴清德歷練最完整，過去面臨很多議題跟挑戰，甚至要解決積年累月的問題。
蕭美琴說，自己擔任過台北市與花蓮縣立委，面臨的議題都不同，不是透過一個處方就可以解決，甚至還要有很多配方來改善，很多事情解決都要有很通盤的完整思考，兩人嘗試解決的面相也多一些。其次，三位總統候選人都擔任過市長，表現各自有各自的評價，而賴清德滿意度高，過去成績也獲人民肯定。
第三，蕭美琴也強調，自己當時是說「賴蕭配是最好的，但不是最完美的」，永遠有進步的空間，或許在各項數據上年輕人沒有這麼有感，包括台股超越香港，GDP成長幅度是四小龍之首，另外總統蔡英文這幾年來拉高最低工資等，立法院也通過《最低工資法》三讀，認為民進黨這8年來比較過去8年成績更為亮眼，但執政的確有改進的地方。