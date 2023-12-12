青春動滋券發送！新北市加碼體驗活動　漆彈、攀岩都有課程教學

義大世界999秒跨年煙火秀　三大方案滿足各種需求

▲義守大學六大觀賞點，綜合教學大樓前平台每年最受歡迎。（圖／義大世界提供）
▲義守大學六大觀賞點，綜合教學大樓前平台每年最受歡迎。（圖／義大世界提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2024年即將來臨，義大世界打造全台最長最盛大的跨年煙火秀-「2024紫耀義大 義享歡樂」，將於2024/01/01凌晨0點施放999秒大型藝術煙火，除了有超過百米大面寬的「巨型飛字煙火」，還有鳳凰飛羽舞動般的「展翅煙火」、以及璀璨耀眼的「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等主題式花火，浪漫指數破表。

我是廣告 請繼續往下閱讀
欣賞跨年煙火的絕佳選擇，義大推薦三大方案，可至義守大學觀看遼闊全景，飽覽讚嘆級視野；另推薦預訂「天悅飯店星光宵夜場」煙火美食一次擁有；或是在觀賞煙火前參加「樂園跨年星光趴」，雙人只要500元就可暢玩夜間樂園，欣賞精采表演。

▲星光宵夜搭配璀璨煙火，視覺味蕾一次滿足。（圖／義大世界提供）
▲星光宵夜搭配璀璨煙火，視覺味蕾一次滿足。（圖／義大世界提供）
第一種「浪漫方案」，義守大學六大觀賞區12/31當天將於中午12點開放進場，是拍攝超過百米的巨型飛字煙火必選勝地。校內六大觀賞點，包括綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前的廣場，每年都是最熱門觀賞點。

第二種「享食方案」，義大兩館飯店推出的「星光宵夜場」，義大皇家酒店大廳車道自晚間10點開始，推出多樣嚴選頂級食材料理，；皇家館內的皇樓中餐廳亦於晚間22:30至23:45止推出「跨年宵夜四人分享餐」；而天悅飯店一樓戶外廣場自晚間22:30開始，擺上豐盛Buffet，從開胃冷盤到豐富甜點，邀您美食與跨年煙火一次擁有；天悅9樓空中花園亦舉辦星光BBQ，晚間19:30開始，提供一系列珍饈美饌，含多樣熟食及現場現煎的燒烤料理。

第三種「樂遊方案」，義大遊樂世界推跨年限定星光趴，12/31特別延長營運至20:00，下午16:30後入場，雙人只要500元，除了暢玩遊樂設施， C區木馬廣場前，還邀請藝人符瓊音、卓義峰、盧學叡精彩開唱，以及精彩的夜間表演-火山夜秀，於義大世界網路商城搶先購票，還有機會抽中iPhone15。

中華兩岸勞資法務顧問協會　金豐企管洪仙姬接任理事長

城市圖片巡迴展接續登場　粵港澳美景吸引人潮

國內外智慧城市創新競賽評比　高雄捷報頻傳已獲29座獎項肯定

迎聖誕！衛武營攜手華友聯點亮10米高聖誕樹

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞