義大世界999秒跨年煙火秀　三大方案滿足各種需求

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第一種「浪漫方案」，義守大學六大觀賞區12/31當天將於中午12點開放進場，是拍攝超過百米的巨型飛字煙火必選勝地。校內六大觀賞點，包括綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前的廣場，每年都是最熱門觀賞點。
第二種「享食方案」，義大兩館飯店推出的「星光宵夜場」，義大皇家酒店大廳車道自晚間10點開始，推出多樣嚴選頂級食材料理，；皇家館內的皇樓中餐廳亦於晚間22:30至23:45止推出「跨年宵夜四人分享餐」；而天悅飯店一樓戶外廣場自晚間22:30開始，擺上豐盛Buffet，從開胃冷盤到豐富甜點，邀您美食與跨年煙火一次擁有；天悅9樓空中花園亦舉辦星光BBQ，晚間19:30開始，提供一系列珍饈美饌，含多樣熟食及現場現煎的燒烤料理。
第三種「樂遊方案」，義大遊樂世界推跨年限定星光趴，12/31特別延長營運至20:00，下午16:30後入場，雙人只要500元，除了暢玩遊樂設施， C區木馬廣場前，還邀請藝人符瓊音、卓義峰、盧學叡精彩開唱，以及精彩的夜間表演-火山夜秀，於義大世界網路商城搶先購票，還有機會抽中iPhone15。