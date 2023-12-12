張艾嘉《燈火闌珊》遭奧斯卡撤銷參賽權 任達華道歉：是我的失誤
張艾嘉去年金馬獎封后之作《燈火闌珊》，沒代表香港角逐明年第96屆奧斯卡金像獎最佳國際電影，美國影藝學院未提及原因，懷疑在不知情之下被取消資格，劇組深感惋惜。負責遴選影片報名的「香港電影製片家協會」後來說明，在內部投票時不慎出現利益衝突，有參與該片《燈火闌珊》演出的任達華剛公開道歉，坦承是他擔任遴選評審投給該片：「是我自己的失誤。」
記者蔡依庭／綜合報導
能代表香港出戰奧斯卡最佳國際電影的影片，是由香港電影製片家協會「最佳外語片香港區評審委員會 」投票選出。據香港《獨立媒體》報導，協會主席洪祖星表示，過去沒有規定評審不能投給自己有份參與的電影，只需委員會一致達成結果，但奧斯卡改制不允許利益衝突，正巧其中一個評審是《燈火闌珊》的演員任達華投票給該片，因此遭奧斯卡取消資格。
任達華稍早透過電影公司發聲明表示：「《燈火闌珊》是我自己好喜歡的一部電影，每個地方都有不同的遊戲規則，我願意為《燈火闌珊》所有付出的工作人員、同事道歉，辛苦了，是我自己的失誤，投了《燈火闌珊》一票，好抱歉好抱歉，也向香港電影製片家協會講聲抱歉，因為投了自己這部電影一票，好抱歉好抱歉。亦都向所有喜歡電影的朋友致歉、道歉。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁