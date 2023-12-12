為民進黨選情加分？蕭美琴：有無加分要到1月13日才知道
民進黨副總統候選人蕭美琴今（12）日出席由《NOWnews今日新聞》與政治大學合辦的「政治大學青年與副總統候選人座談」，吸引滿場學生到場旁聽，進入提問環節時，《NOWnews今日新聞》提問為民進黨選情加分之處為何，她表示有沒有加分要到1月13日才知道，自己人生的歷練就是要準備這一刻，但感謝台灣人對她的養成與栽培人生的過程，她願意為台灣來承擔。
記者陳威叡／台北報導
蕭美琴今日出席「政治大學青年與副總統候選人座談」，被問及對民進黨加分最多的地方與需要改進之處；蕭美琴回應，每個人都是持續在修正自己，自己人生也歷經滄桑之後個性有調整，坦言以前個性比較衝，對抗性比較強，喜歡跟人家吵架，但到了這個階段，認為凝聚共識比對抗更重要，每個人面臨的議題與角色不同，至於對選情有無加分，「要到1月13日才知道」。
蕭美琴也說，自己當過都會與農村立委也有駐外歷練，賴清德邀請她加入團隊，借重她過去的背景一起努力，她也知道選舉從不是一件容易的事情，但也身經百戰，相信也是賴清德找她的原因，人生的歷練就是要準備這一刻，但也沒有預期到會來臨，台灣人養成與栽培人生的過程，她願意為台灣來承擔。