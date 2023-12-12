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未經許可接觸北韓團體　南韓電影人遭調查

▲拍攝日本朝鮮學校紀錄片的南韓導演金知雲（音譯）、製片趙恩成（音譯）與演員權海驍，因接觸旅日北韓團體未申請許可遭調查，當局因此被質疑侵害創作自由。圖為兩韓交界（圖／美聯社／達志影像）
▲拍攝日本朝鮮學校紀錄片的南韓導演金知雲（音譯）、製片趙恩成（音譯）與演員權海驍，因接觸旅日北韓團體未申請許可遭調查，當局因此被質疑侵害創作自由。圖為兩韓交界（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）拍攝日本朝鮮學校紀錄片的南韓導演金知雲（音譯）、製片趙恩成（音譯）與演員權海驍，因接觸旅日北韓團體未申請許可遭調查，當局因此被質疑侵害創作自由。

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拍攝日本朝鮮學校學生遭受歧視狀況的紀錄片「歧視」（暫譯）導演金知雲，2021年紀錄片「我是朝鮮人」製片趙恩成，與韓僑援助組織「與朝鮮學校同行者鉛筆頭」代表、演員權海驍因與日本朝鮮學校相關人士接觸，11月遭南韓統一部要求提出說明。

趙恩成接受韓聯社訪問時表示，他參與旅日同胞相關紀錄片拍攝超過10年，第一次遇到這種狀況，認為統一部採取措施損害創作活動自由，憂心前總統朴槿惠任內的藝文界黑名單事件重演。

統一部官員說明，根據兩韓交流合作法規定，與北韓人民接觸前都必須向統一部提出接觸計畫書，若意外接觸也必須在事後提出申報；這次被要求提出說明的對象皆未事前申報就接觸日本朝鮮學校相關人員，在國政監察時遭受質疑，因此要求相關人員說明經過。

「與朝鮮學校同行者鉛筆頭」與其他相關團體則指出，近期對與北韓交流合作的接觸申請幾乎都被打了回票，指控政府濫用兩韓交流合作法，將「申報制」變成了「許可制」。

「與朝鮮學校同行者鉛筆頭」今年7月因與朝鮮學校交流活動未申報，收到統一部書面警告，之後雖取消相關活動，但仍被要求就已舉辦活動提出說明。

南韓統一部長金暎浩今天下午在與外媒座談會上被問及此事時表示，考慮到近期兩韓的緊張關係，不必要、不急迫的接觸應該更為慎重考慮，若兩韓關係改善到某種程度，將採取更具前瞻性的方式應對，

他也說明，營運朝鮮學校的在日朝鮮人總聯合會被認定為通敵團體，接觸前依法必須提出申報，強調這次調查是依法採取的措施。（編輯：陳承功）1121212

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