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不只UNIQLO價差大！台灣飛日本「10種東西」必須買　旅客狂帶一堆

▲許多旅客甚至會特地飛到日本大血拚服飾、精品，搶賺匯率價差，許多人最愛的服飾品牌UNIQLO的台、日兩地價格更是時常引發熱議。（圖／記者蕭涵云攝）
▲許多旅客甚至會特地飛到日本大血拚服飾、精品，搶賺匯率價差，許多人最愛的服飾品牌UNIQLO的台、日兩地價格更是時常引發熱議。（圖／記者蕭涵云攝）

記者潘毅／綜合報導

近幾年日幣匯率對於台灣人來說，一直都維持在甜甜的價格，因此許多旅客甚至會特地飛到日本大買服飾、精品，搶賺匯率價差。而許多人最愛的服飾品牌UNIQLO的台、日兩地價格更是時常引發熱議，對此，旅日達人林氏璧近期也分享了台日價差最大的「10種東西」，不少旅客每次飛日本都會狂買一堆。

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林氏璧今（12）日於粉專《日本自助旅遊中毒者》發文，提到先前曾發起投票，讓許多時常飛往日本的台灣網友票選「日本買價差大值得買的東西」，結果最終UNIQLO斬獲毫無疑問的第一名。

📍旅日愛好者票選！台日價差最大的「10種必買物」（共3841票）
1.UNIQLO/GU：809票，21.1%
2.合利他命：669票，17.4%
3.時令水果：309票，8.0%。（不可帶上飛機）
4.日本酒：286票，7.4%。
5.無印良品：266票，6.9%。
6.DHC：157票，4.1%。
7.精品：131票，3.4%。
8.Panasonic吹風機：117票，3.0%。
9.若元錠：117票，3.0%。
10.象印電鍋：109票，2.8%。

▲台灣人到日本藥妝店必買最愛買合利他命，日本旅遊達人林式璧公開在日本買與在台灣買的驚人價差。（圖／日本自助旅遊中毒者粉專授權引用）
▲台灣人到日本藥妝店必買最愛買合利他命。（圖／日本自助旅遊中毒者粉專授權引用）
榜單出爐後，林氏璧也分享自身的購物經驗，他在沖繩當地的UNIQLO中，購買了好幾件衣服，同時也分享台日兩地價差，且日幣價格已經是含稅，購買超過5000日圓還能退10%稅。

📍台日UNIQLO衣物價差
柔軟舒膚針織短版開襟外套(長袖) 461083　台灣NT990；日本2990日圓（約新台幣646元）
羅紋中高領條紋T恤(長袖) 462912　            台灣NT590；日本1290日圓（約新台幣279元）
羅紋中高領T恤(長袖) 460295                       台灣NT590；日本1290yen（約新台幣279元）
男女皆可 寬版襯衫式外套 459591　            台灣NT1690；3990yen（約新台幣863元）

▲（圖／取自pakutaso）
▲近幾年來日幣匯率對於台灣人來說，一直都維持在甜甜的價格，因此許多旅客甚至會特地飛到日本血拚，搶賺匯率價差。（圖／取自pakutaso）
不少台灣網友看完這份榜單後，也紛紛驚呼「台灣真的太貴」、「飛到日本買的匯率+退稅真的美」、「UNIQLO跟GU價差都很大」。


 

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