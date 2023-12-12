不只UNIQLO價差大！台灣飛日本「10種東西」必須買　旅客狂帶一堆

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📍旅日愛好者票選！台日價差最大的「10種必買物」（共3841票）
1.UNIQLO/GU：809票，21.1%
2.合利他命：669票，17.4%
3.時令水果：309票，8.0%。（不可帶上飛機）
4.日本酒：286票，7.4%。
5.無印良品：266票，6.9%。
6.DHC：157票，4.1%。
7.精品：131票，3.4%。
8.Panasonic吹風機：117票，3.0%。
9.若元錠：117票，3.0%。
10.象印電鍋：109票，2.8%。
榜單出爐後，林氏璧也分享自身的購物經驗，他在沖繩當地的UNIQLO中，購買了好幾件衣服，同時也分享台日兩地價差，且日幣價格已經是含稅，購買超過5000日圓還能退10%稅。
📍台日UNIQLO衣物價差
柔軟舒膚針織短版開襟外套(長袖) 461083 台灣NT990；日本2990日圓（約新台幣646元）
羅紋中高領條紋T恤(長袖) 462912 台灣NT590；日本1290日圓（約新台幣279元）
羅紋中高領T恤(長袖) 460295 台灣NT590；日本1290yen（約新台幣279元）
男女皆可 寬版襯衫式外套 459591 台灣NT1690；3990yen（約新台幣863元）
不少台灣網友看完這份榜單後，也紛紛驚呼「台灣真的太貴」、「飛到日本買的匯率+退稅真的美」、「UNIQLO跟GU價差都很大」。