周海媚過世！女神出演張學友《吻別》MV走紅30年　紅到日本去

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也是在隔年，周海媚便在《倚天屠龍記》中飾演「周芷若」一角，讓她因此受封「最美周芷若」至今，1995年時還進軍歌壇，推出首張國語專輯《日出愛情》；1996年時赴日本發展，拍攝大尺度內衣寫真，還與永瀨正敏拍攝手提電話系列廣告，引起日本娛樂圈高度關注。
2014年周海媚演出由范冰冰、張豐毅等人主演的《武媚娘傳奇》，在劇中飾演「楊淑妃」一角，由於凍齡有方，讓周海媚有「凍齡女神」美名。周海媚曾於2018年來台，受邀參與第53屆金鐘獎，與張軒睿一起頒獎。無奈如今一代女神就此殞落，以後只能在MV與戲劇裡，懷念她的一顰一笑。
周海媚的工作室於今日晚間發出聲明：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們，願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」家人則表示：「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。」
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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