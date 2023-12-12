快訊／周海媚因病醫治無效！公司證實過世　享年57歲

周海媚過世！女神出演張學友《吻別》MV走紅30年　紅到日本去

▲周海媚因演出張學友經典歌曲〈吻別〉MV走紅30年。（圖／翻攝周海媚工作室微博）
▲周海媚因演出張學友經典歌曲〈吻別〉MV走紅30年。（圖／翻攝周海媚工作室微博）

記者吳雨婕／綜合報導

香港女星周海媚近日傳出過世消息，引起討論，而就在今（12）日晚間稍早周海媚的工作室發出聲明，證實周海媚在12月11日離世，享年57歲。回顧周海媚的一生，不僅拍攝過許多戲劇作品，還在《倚天屠龍記》中演活了「周芷若」，而其實早在演出戲劇之前，周海媚一開始是以拍攝歌手MV嶄露頭角，以張學友的〈吻別〉MV最為出名。

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張學友的歌曲〈吻別〉MV於1993年推出，當時周海媚已經出道8年，在此之前已經與譚詠麟、齊秦等知名歌手合作拍攝MV，在MV中絕美的外貌加上靈動的大眼，都讓人過目不忘，周海媚在MV裡與張學友間的情緒互動，每一個眼神、動作都充滿的吸引力，她將曖昧拉扯詮釋得淋漓盡致，不只歌曲在推出後爆紅，周海媚也跟著人氣攀升。

▲周海媚工作室證實她於11日離世。（圖／翻攝周海媚工作室微博）
▲▼周海媚（上圖）30年前演出張學友（下圖）歌曲〈吻別〉MV走紅。（圖／翻攝周海媚工作室微博、環球音樂提供）
▲張學友日前在武漢開唱。（圖／環球音樂提供）
 
也是在隔年，周海媚便在《倚天屠龍記》中飾演「周芷若」一角，讓她因此受封「最美周芷若」至今，1995年時還進軍歌壇，推出首張國語專輯《日出愛情》；1996年時赴日本發展，拍攝大尺度內衣寫真，還與永瀨正敏拍攝手提電話系列廣告，引起日本娛樂圈高度關注。

2014年周海媚演出由范冰冰、張豐毅等人主演的《武媚娘傳奇》，在劇中飾演「楊淑妃」一角，由於凍齡有方，讓周海媚有「凍齡女神」美名。周海媚曾於2018年來台，受邀參與第53屆金鐘獎，與張軒睿一起頒獎。無奈如今一代女神就此殞落，以後只能在MV與戲劇裡，懷念她的一顰一笑。

周海媚的工作室於今日晚間發出聲明：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們，願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」家人則表示：「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。」


周海媚小檔案

年齡：57歲

綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神

出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道

感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手

代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》

近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓

▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
▲周海媚於12月11日離世。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）



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